Intoxicação por peixe e mariscos

A intoxicação por ciguatera pode ocorrer depois de comer uma das mais de 400 espécies de peixes dos recifes tropicais da Flórida, das Índias Ocidentais ou do Pacífico. A toxina é produzida por determinados dinoflagelados, que são organismos marinhos microscópicos que os peixes ingerem. A toxina acumula-se na carne. Peixes mais velhos e maiores (como garoupa, pargo e peixe-espada) são mais tóxicos do que os menores, mais jovens. O sabor do peixe não se altera. O processamento de alimentos, incluindo cozedura, não consegue destruir a toxina.

Os sintomas iniciais - cólicas abdominais, enjoos, vômitos e diarreia - podem começar 2 a 8 horas após a ingestão do peixe e durar entre 6 e 17 horas. Os sintomas posteriores podem incluir:

Coceira

Sensação de formigamento

Dor de cabeça

Dores musculares

Uma alternância de sensações de calor e frio

Dores faciais

Durante meses depois, sensações incomuns e nervosismo podem persistir.

Os médicos podem tratar as pessoas afetadas com manitol por via intravenosa (um medicamento que reduz o inchaço e a pressão), mas não existem certezas quanto aos benefícios.