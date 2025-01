Intoxicação por inseticidas

Remoção do vestuário contaminado e lavagem da pele

Tratamentos para assistência à respiração e função cardíaca

Atropina aplicada por veia

As pessoas com sintomas de intoxicação por organofosforados devem consultar um médico. Se a pele puder ter entrado em contato com um inseticida, a roupa é retirada e a pele lavada. Os cuidadores devem evitar contaminar-se enquanto prestam cuidados.

Os médicos monitoram as pessoas para detectar insuficiência respiratória e administram atropina e outros tratamentos para manter sua respiração e função cardíaca. A atropina, administrada por via venosa, pode aliviar a maioria dos sintomas de envenenamento por organofosforados. A pralidoxima por via venosa pode acelerar a recuperação da função nervosa, eliminando a causa dos sintomas. Os sintomas de intoxicação por carbamato também são aliviados com atropina, mas a pralidoxima normalmente não é útil. Os sintomas de intoxicação por piretrina resolvem-se sem qualquer tratamento.