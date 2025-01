Histórico de contato com hidrocarbonetos e odor de petróleo na pessoa

Às vezes, radiografia do tórax e análise de gases no sangue

A intoxicação por hidrocarbonetos é diagnosticada a partir da descrição do sucedido e do odor característico de petróleo no hálito da pessoa ou no vestuário ou se for encontrado um recipiente perto da pessoa. Resíduos de tinta nas mãos ou em torno da boca podem sugerir que a pessoa esteve recentemente cheirando tinta. A pneumonia e a pneumonite química são diagnosticadas com uma radiografia do tórax e medindo-se a concentração de oxigênio no sangue (consulte Análise de gasometria arterial). Se o médico suspeitar de danos cerebrais, é realizado um exame de ressonância magnética (RM).