Interromper a exposição a chumbo

Às vezes, irrigação intestinal total

Às vezes, terapia por quelação e suplementos minerais

O tratamento consiste em acabar com a exposição ao chumbo e eliminar do organismo o chumbo acumulado. Se uma radiografia abdominal mostrar fragmentos de chumbo, é administrada uma solução especial de polietilenoglicol por via oral ou por meio de um tubo estomacal para remover o conteúdo no estômago e no intestino (um processo denominado irrigação intestinal total).

Os médicos retiram o chumbo do organismo pela administração de medicamentos que se ligam ao chumbo (terapia quelante) para permitir que passe para a urina. Todos os medicamentos que eliminam o chumbo atuam lentamente e podem ter efeitos colaterais sérios.

Succímero é um medicamento usado na terapia quelante. Pessoas com uma leve intoxicação por chumbo recebem succímero por via oral. Pessoas com uma intoxicação por chumbo mais séria recebem tratamento hospitalar com injeções de medicamentos quelantes, como dimercaprol, succímero e edetato de cálcio dissódico. Visto que os medicamentos quelantes também podem eliminar do organismo os minerais benéficos, como zinco, cobre e ferro, geralmente administram-se suplementos destes minerais.

Mesmo depois do tratamento adequado, muitas crianças com encefalopatia apresentam algum grau de dano cerebral permanente. Do mesmo modo, o dano renal pode ser permanente.