Lesões no extensor do joelho (Ruptura do tendão do quadríceps; ruptura no tendão patelar) Por University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Revisado/Corrigido: jul. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As lesões no extensor do joelho ocorrem quando as pessoas tentam endireitar (estender) o joelho e um obstáculo as impede de fazê-lo. Essas lesões podem romper o tendão que prende o músculo principal na coxa (quadríceps) à rótula (patela), romper o tendão que prende a rótula ao osso da canela (tíbia) ou fraturar a rótula ou a extremidade da tíbia.

(Consulte também Considerações gerais sobre entorses e outras lesões dos tecidos moles.) Em pessoas saudáveis, as lesões no extensor do joelho ocorrem somente quando a força for significativa (como acontece em um salto de altura ou em acidentes de carro de alto impacto). Entretanto, as pessoas podem ter certos quadros que tornam essas lesões mais prováveis. Estes quadros clínicos incluem Idade avançada

Osteoartrite

Uso de certos medicamentos (como corticosteroides ou antibióticos chamados fluoroquinolonas)

Diabetes mellitus

Obesidade

Hiperparatireoidismo

Polineuropatia (o mau funcionamento de vários nervos)

Abuso de esteroides anabolizantes Pessoas com um desses quadros podem machucar o joelho ao tropeçar nas escadas ou tropeçar com o pé ao andar. A extensão do joelho envolve diversas estruturas. O tendão do quadríceps prende o músculo principal da coxa (quadríceps) à rótula (patela). O tendão patelar prende a rótula ao osso da canela (tíbia). Em pessoas saudáveis, os tendões são tão fortes que a patela frequentemente sofre fratura antes de um tendão se romper. O tendão do quadríceps é lesionado com mais frequência do que o tendão da patela, particularmente em pessoas idosas. Extensão do joelho Sintomas de lesões no extensor do joelho Se houver ruptura total de um tendão, as pessoas não conseguem ficar de pé, levantar a perna esticada quando deitadas de costas ou estender o joelho quando sentadas. O joelho costuma ficar dolorido e inchado. Ruptura do tendão patelar MODELO 3D A rótula pode ficar fora do lugar (deslocada), acima ou abaixo de sua localização habitual. Diagnóstico de lesões no extensor do joelho Avaliação médica

Radiografias

Ressonância magnética Ao examinar o joelho, os médicos podem ser capazes de identificar qual estrutura está lesionada. Se uma pessoa apresentar o joelho inchado e com dor após uma lesão, os médicos pedem que ela se sente e tente estender a perna lesionada ou que se deite de costas e levante a perna lesionada. Se a pessoa não puder estender ou levantar a perna, é provável que haja uma lesão ao mecanismo de extensão do joelho. Os médicos também tiram radiografias do joelho. Muitas vezes, as radiografias podem mostrar se há luxação ou fratura da patela. Por exemplo, as radiografias podem mostrar uma patela que está numa posição mais elevada do que o habitual sobre a articulação do joelho (chamada patela alta). Esse achado sugere que o tendão patelar está rompido. No entanto, as radiografias podem parecer normais. Um exame de ressonância magnética (RM) pode confirmar o diagnóstico. Tratamento de lesões no extensor do joelho Cirurgia Lesões no extensor do joelho são reparadas cirurgicamente assim que possível.