Entorses no joelho e lesões relacionadas

Às vezes, as pessoas ouvem ou sentem um estalido no joelho quando ocorre a lesão. Este estalido geralmente indica que um ligamento (principalmente o ligamento cruzado anterior) está rompido.

O joelho fica dolorido, inchado, rígido e, às vezes, apresenta hematomas. O local da dor depende da estrutura que for lesionada. O joelho pode parecer instável como se fosse dobrar. Podem ocorrer espasmos musculares (contrações involuntárias dos músculos ao redor do joelho). O momento do desenvolvimento dos sintomas e sua gravidade dependem da gravidade da lesão:

Leve: surge inchaço nas primeiras horas, mas pode demorar mais de 24 horas. A dor é geralmente leve ou moderada.

Moderado: a dor é moderada ou intensa, principalmente quando as pessoas movem ou dobram o joelho.

Grave: a dor pode ser intensa, moderada ou leve, e algumas pessoas não conseguem andar sem ajuda.

Às vezes, um menisco rompido impede que o joelho se dobre (chamado travamento).

Às vezes, a força que causa a torção do tornozelo também faz com que o osso se quebre e/ou danifica os tendões do joelho (lesões no mecanismo extensor do joelho).