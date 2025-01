Imersão em água fria

Medidas de resfriamento evaporativo

Às vezes, líquidos resfriados aplicados por via intravenosa

Pessoas com insolação devem ser imediatamente resfriadas, e deve-se chamar uma ambulância. Enquanto se aguarda o transporte para o hospital, deve-se imergir a pessoa em água fria, como um lago, corrente ou banheira. Para diminuir o risco de afogamento, a imersão não deve ser feita se a pessoa estiver confusa ou não for capaz de cooperar. Se a imersão não for possível, as pessoas devem ser resfriadas vaporizando o corpo com água e depois soprando ar pelo corpo com um ventilador (resfriamento evaporativo). Água levemente aquecida ou morna é melhor que fria para vaporizar, pois as pessoas ficam menos sujeitas a calafrios que geram ainda mais calor.

Medicamentos destinados a tratar febre (aspirina ou paracetamol) são ineficazes quando a febre se deve a uma infecção e devem ser evitados.

No hospital, o resfriamento corporal costuma consistir em tirar as roupas e cobrir a pele exposta com água (morna ou tépida) ou, ocasionalmente, gelo. Para acelerar a evaporação e o resfriamento do corpo, um grande ventilador industrial (frequentemente usado pelo departamento de zeladoria) pode ser usado para soprar ar no corpo. A temperatura corporal é medida frequentemente, muitas vezes continuamente. Podem ser administrados líquidos refrigerados por via intravenosa. Para se evitar um resfriamento excessivo, este deve ser suspenso quando a temperatura corporal tiver diminuído até cerca de 39 °C.

Convulsões, coma e disfunção de outros órgãos também podem necessitar de tratamento. O melhor local para tratar uma insolação é na unidade de cuidados intensivos de um hospital.