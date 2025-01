David Geffen School of Medicine at UCLA

As cãibras causadas pelo calor são espasmos musculares graves que resultam do conjunto de exercício físico prolongado, sudorese abundante e reposição excessiva de água em condições de calor extremo.

Cãibras pelo calor são um tipo de distúrbio pelo calor que tende a ocorrer em pessoas saudáveis que são ativas no calor. (Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios causados pelo calor.)

Ao suar, perdem-se sais (eletrólitos) e líquidos; no entanto, a ingestão de uma grande quantidade de água dilui os sais remanescentes no corpo, causando cãibras. Uma sudorese abundante é mais provável em dias quentes, sobretudo durante ou após a prática de uma atividade física extenuante. As cãibras causadas pelo calor são frequentes entre todos os seguintes:

Pessoas que realizam trabalhos manuais, como o pessoal das salas de máquinas, trabalhadores do aço, os que trabalham em telhados e os mineiros

Atletas, especialmente alpinistas ou esquiadores, pois as diversas camadas de roupa que usam podem impedir que notem sua sudorese abundante, e tenistas e corredores que não despendem tempo para substituir os sais perdidos na sudorese

Aprendizes militares

As cãibras provocadas pelo calor são contrações fortes dos músculos das mãos, da barriga das pernas, dos pés, das coxas ou dos braços. As contrações causam endurecimento, tensão e dor nos músculos. A dor pode ser leve a intensa. Normalmente não há febre.

As cãibras leves provocadas pelo calor podem ser tratadas deixando a pessoa descansar em ambiente fresco e consumir bebidas que contenham sal ou alimentos salgados. Beber cerca de 1 a 2 litros de uma bebida esportiva ou água que contenha duas colheres de chá de sal é geralmente suficiente. As cãibras graves provocadas pelo calor são tratadas com líquidos e sais administrados pela veia (via intravenosa). Frequentemente, o alongamento do músculo afetado alivia imediatamente a dor.