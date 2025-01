Agentes incendiários e fluoreto de hidrogênio (HF)

Descontaminação da pele

Os socorristas aplicam água abundante nas áreas da pele afetadas por fósforo branco ou abafam as áreas para bloquear a exposição ao ar. As partículas de fósforo branco são removidas (por vezes ficam muito agarradas à pele) e colocadas em água. Os rastros de fumo podem ser bons indicadores da localização de partículas pequenas. As partículas de magnésio queimado na pele são removidas assim que possível. As feridas podem ser cobertas com óleo até ser possível remover as partículas.

A descontaminação imediata é necessária no caso de exposição ao HF. As queimaduras são lavadas com água abundante. Contudo, como o HF a pele rapidamente, podem ocorrer problemas significativos mesmo após uma descontaminação completa. Normalmente, os médicos aplicam uma pasta com cálcio ou injetam cálcio na área exposta. As pessoas com exposição significativa são hospitalizadas para serem submetidas a monitoramento cardíaco e tratamento adicional.