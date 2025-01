Resfriado comum

Os sintomas do resfriado têm início entre o primeiro e o terceiro dia após a infecção. Geralmente, o primeiro sintoma consiste em garganta irritada ou inflamada ou mal-estar no nariz. Depois, as pessoas começam a espirrar, apresentam corrimento nasal e sentem um leve mal-estar. Febre não é comum, mas pode ocorrer febre leve no início do resfriado. Inicialmente, as secreções do nariz são aquosas e claras, podendo incomodar por serem abundantes; depois, tornam-se mais espessas, opacas, amarelo-esverdeadas e menos abundantes. Muitas pessoas também desenvolvem tosse leve. Os sintomas desaparecem habitualmente em quatro a dez dias, mas a tosse frequentemente persiste por até duas semanas.

As complicações podem prolongar a doença. Infecções por rinovírus frequentemente desencadeiam crises asmáticas em pessoas com asma. Algumas pessoas desenvolvem infecções bacterianas do ouvido médio (otite média) ou dos seios paranasais (sinusite). Essas infecções se desenvolvem porque a congestão nasal bloqueia a drenagem normal da região, provocando uma retenção de secreções que favorece o crescimento de bactérias.