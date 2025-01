Influenza (gripe)

Repouso e bastante líquido

O principal tratamento para a gripe consiste em repouso adequado, beber grandes quantidades de líquido e evitar qualquer esforço. As atividades habituais podem ser retomadas 24 a 48 horas após a normalização da temperatura corporal, embora sejam quase sempre necessários vários dias para a recuperação.

A febre e as dores podem ser tratadas com paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINE), como a aspirina e o ibuprofeno. Devido ao risco da síndrome de Reye, crianças e adolescentes (até 18 anos de idade) não devem tomar aspirina. São usados paracetamol e ibuprofeno em crianças, se necessário. Outras medidas, como as indicadas para o resfriado comum, como descongestionantes nasais, podem ajudar a aliviar os sintomas.

Medicamentos antivirais (oseltamivir, zanamivir, baloxavir marboxil e peramivir) são úteis no tratamento de pessoas com gripe. No entanto, esses medicamentos funcionam apenas se tomados no primeiro ou segundo dia após o início dos sintomas. Os medicamentos antivirais reduzem a gravidade dos sintomas e encurtam a duração da febre e o tempo para voltar às atividades normais, mas apenas em cerca de um dia. No entanto, esses medicamentos revelam-se muito eficazes para algumas pessoas.

O medicamento ou medicamentos usados depende do vírus específico da gripe que está causando a infecção. Oseltamivir e baloxavir marboxil, tomados por via oral, e zanamivir, por inalação, são eficazes contra os vírus da gripe tipo A e tipo B. Oseltamivir pode ser usado em crianças pequenas com 1 ano de idade. Zanamivir pode ser usado em adultos e crianças a partir de 7 anos de idade e o baloxavir pode ser usado em adultos e crianças a partir de 12 anos de idade. O peramivir é administrado por injeção na veia (via intravenosa) como dose única e pode ser usado em adultos e crianças a partir de 2 anos de idade que não toleram medicamentos tomados por via oral ou por inalador.

Havendo o desenvolvimento de uma infecção bacteriana, os médicos receitam antibióticos.