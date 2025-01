Tuberculose (TB)

A tuberculose vem sendo um problema de saúde pública sério há muito tempo. No século XIX, a doença causou mais de 30% de todas as mortes na Europa. Com a chegada dos antibióticos contra a tuberculose no fim da década de 1940, a batalha contra a tuberculose parecia ganha. Porém, devido a fatores como insuficiência de recursos de saúde pública, resposta imunológica reduzida devido à HIV/AIDS, o desenvolvimento de resistência a medicamentos e pobreza extrema que existe em muitas partes do mundo, a tuberculose continua a ser uma doença mundialmente mortal, como mostram as estatísticas de 2020:

Houve um número estimado de 9,9 milhões de novos casos de tuberculose sintomática e 1,5 milhão de mortes estimadas devido à doença.

A maioria dos novos casos ocorreu no sudeste da Ásia (43%), que inclui a Índia e o Paquistão, seguido pela África (25%) e o Pacífico Ocidental (18%), que inclui China, Japão, Filipinas e Austrália.

O número de novos casos varia amplamente por país, idade, raça, sexo e status socioeconômico. Dois terços dos novos casos ocorreram em oito países. A maioria dos novos casos ocorreu na Índia, seguida pela Indonésia, China, Filipinas, Paquistão, Nigéria, Bangladesh e África do Sul.

Acredita-se que cerca de um quarto de todas as pessoas no mundo estejam infectadas. A maioria tem infecção tuberculosa dormente (inativa ou latente). Somente um pequeno percentual dessas infecções evolui para tuberculose ativa. A cada momento, cerca de quinze milhões de pessoas no mundo todo estão com tuberculose ativa.

Em âmbito mundial, a tuberculose é uma importante causa de morte. Em 2020, a tuberculose matou cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, a maioria delas em países de renda baixa e média.

Em áreas do mundo em que infecções por HIV e tuberculose são comuns, ter infecção por HIV ou AIDS aumenta enormemente o risco de contrair tuberculose e morrer. Em 2020, cerca de 214.000 mortes por tuberculose ocorreram em pessoas com infecção por HIV.