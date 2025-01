Tuberculose miliar (TB)

A tuberculose miliar é um tipo de tuberculose com risco potencial à vida que ocorre quando um grande número de bactérias se desloca pela corrente sanguínea e se dissemina pelo corpo.

A tuberculose é uma infecção contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis que se propaga pelo ar. A tuberculose geralmente afeta os pulmões em um ou mais locais. A tuberculose miliar recebe esse nome por causa das incontáveis lesões minúsculas que se formam nos pulmões do tamanho do milho-painço, as sementinhas redondas na ração de passarinhos.

A tuberculose miliar pode afetar um ou vários órgãos ou ocorrer por todo o corpo. Mais frequentemente ela afeta os pulmões, o fígado e a medula óssea, mas pode afetar qualquer órgão, incluindo os tecidos que recobrem o cérebro e a medula espinhal (meninges) e a membrana de duas camadas ao redor do coração (pericárdio).

A tuberculose miliar ocorre mais frequentemente em:

Crianças com menos de 4 anos de idade

Pessoas que possuem um sistema imunológico debilitado

Pessoas mais velhas

Sintomas de TB miliar Os sintomas de tuberculose miliar podem ser vagos e difíceis de identificar. Eles incluem perda de peso, febre, arrepios, fraqueza, mal-estar geral e dificuldade em respirar. A infecção da medula óssea pode causar anemia grave e outras anomalias do sangue, sugerindo leucemia. Se houver liberação intermitente das bactérias na corrente sanguínea originária de uma infecção não reconhecida, as pessoas podem ter febre recorrente e perder peso aos poucos, com debilitação progressiva do organismo.

Diagnóstico de TB miliar Exame e cultura de uma amostra da área infectada

Quando disponível, testes de amplificação de ácido nucleico

Teste cutâneo de tuberculina ou exames de sangue para detectar a tuberculose

Radiografia do tórax O diagnóstico de tuberculose miliar é semelhante ao diagnóstico de tuberculose pulmonar. As amostras de líquidos infectados podem ser examinadas ao microscópio e/ou enviadas a um laboratório para serem cultivadas e testadas. As amostras podem ser Sangue

Líquido cefalorraquidiano, obtido por punção na coluna vertebral (punção lombar)

Urina

Líquido do espaço entre as duas camadas da membrana que envolve os pulmões (pleura)

Líquido do espaço entre as duas camadas da membrana que envolve o coração (pericárdio)

Líquido da articulação

Medula óssea Às vezes, a Mycobacterium tuberculosis pode ser identificada por meio de testes de amplificação de ácido nucleico (nucleic acid amplification tests, NAATs) em certos tipos de amostras. Os NAATs procuram detectar o material genético exclusivo de um organismo, seu DNA ou RNA (que são ácidos nucleicos). Os NAATs utilizam um processo que aumenta a quantidade de DNA ou RNA das bactérias para que elas possam ser mais facilmente identificadas. Realiza-se o teste cutâneo de tuberculina ou exames de sangue para detectar tuberculose (teste de liberação interferon-gama). Uma radiografia do tórax pode mostrar milhares de pequenas manchas típicas da tuberculose miliar. São realizados outros exames de diagnóstico por imagem, dependendo das áreas do corpo que forem afetadas. Eles podem incluir tomografia computadorizada (TC), ultrassonografia e ressonância magnética (RM).