Infecções causadas por bactérias relacionadas à tuberculose (TB)

O granuloma das piscinas é uma infecção cutânea causada pelo Mycobacterium marinum. O Mycobacterium marinum e algumas outras micobactérias crescem em piscinas e até mesmo em aquários domésticos. Essas micobactérias podem causar infecções cutâneas quando as pessoas nadam em piscinas contaminadas não tratadas com cloro, limpam um aquário doméstico contaminado, ou sofrem um arranhão ou um corte na pele ao manusear peixes ou mariscos contaminados.

Podem surgir caroços avermelhados que aumentam e ficam roxos. Eles geralmente aparecem nos braços ou joelhos.

Essas infecções cutâneas podem sarar sem tratamento se as pessoas tiverem um sistema imunológico normal. Contudo, a infecção pode se disseminar para outras partes do corpo se as pessoas estiverem com o sistema imunológico debilitado.

As pessoas com infecções crônicas geralmente necessitam de tratamento com minociclina, doxiciclina, claritromicina ou outro antibiótico durante três a seis meses.

A úlcera de Buruli é uma infecção cutânea causada pelo Mycobacterium ulcerans. Mundialmente, esta infecção (também conhecida como úlcera de Bairnsdale ou Daintree) é a doença micobacteriana mais comum em pessoas com o sistema imunológico normal. A maioria das infecções ocorre nas regiões tropicais da África Ocidental e Central. Na Austrália, a maioria dos casos ocorre em uma área temperada ao redor da cidade de Melbourne.

Esta infecção começa como um nódulo debaixo da pele, uma área inchada grande ou um inchaço generalizado das pernas, dos braços ou da face. A área afetada é indolor. A infecção avança, causando grandes ulcerações nas pernas ou nos braços, resultando em destruição generalizada da pele e dos tecidos subjacentes.

A infecção por Mycobacterium ulcerans é tratada com uma combinação de antibióticos.