Infecções por clamídia e outras infecções não gonocócicas

Em geral, exames da secreção do colo do útero, vagina, pênis, garganta ou reto, ou de uma amostra de urina

Os médicos suspeitam de infecções por clamídia, ureaplasma ou micoplasma com base nos sintomas, como secreção do pênis ou do colo do útero, ou na presença de fatores de risco, como idade ou atividade sexual de alto risco.

Na maioria dos casos, os médicos diagnosticam clamídia fazendo testes que detectam o material genético exclusivo da bactéria (DNA). Geralmente, é usada uma amostra da secreção do pênis ou do colo do útero. Às vezes pede-se às mulheres que usem um cotonete para obter uma amostra de secreção da vagina. Para alguns tipos de testes, pode ser usada uma amostra de urina. Se for possível usar uma amostra de urina, as pessoas podem evitar o desconforto de ter um cotonete inserido no pênis ou passar por um exame pélvico para obter uma amostra.

Se os médicos suspeitarem de infecção da garganta ou reto, poderão ser feitos exames com as amostras desses locais.

A gonorreia, que muitas vezes também está presente, pode ser diagnosticada usando-se a mesma amostra. Também podem ser feitos exames de sangue para verificar se há infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sífilis.