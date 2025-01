Infecções por vírus do herpes simples (Herpes Simplex Virus, HSV)

Herpes genital causa bolhas dolorosas na área genital e/ou anal. Em mulheres, podem surgir bolhas internas na vagina ou no colo do útero. As bolhas internas são menos dolorosas e não são visíveis. As bolhas surgem quatro a sete dias depois que as pessoas contraem a infecção. As bolhas desaparecem, mas podem retornar (reaparecer) porque o vírus nunca deixa realmente o corpo. As bolhas causadas pela primeira infecção genital costumam ser mais dolorosas, persistir por mais tempo e se espalhar mais do que as causadas por uma infecção recorrente.

Nas pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, as reincidências de herpes genital ou oral podem provocar ulcerações progressivas, cada vez maiores e que levam semanas para sarar. A infecção pode progredir no interior do organismo, deslocando-se para o esôfago, os pulmões ou o cólon. As ulcerações no esôfago causam dor ao engolir e a infecção dos pulmões provoca pneumonia acompanhada de tosse e dificuldade respiratória.

Por vezes, o HSV-1 e o HSV-2 penetram através de uma lesão da pele de um dedo, causando inchaço, vermelhidão e dor na ponta do dedo (panarício herpético). Os profissionais de saúde, que são expostos à saliva ou outras secreções corporais (tais como os dentistas), quando não usam luvas são mais comumente afetados.

Panarício herpético Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

O HSV-1 pode infectar a córnea do olho. Essa infecção (chamada ceratite por herpes simples) causa ulceração dolorosa, ruptura, sensibilidade à luz e visão turva. Com o passar do tempo, principalmente sem tratamento, a córnea pode tornar-se opaca, causando uma considerável perda de visão.

As crianças ou adultos que apresentam uma doença de pele conhecida como eczema atópico, por vezes apresentam uma infecção por HSV potencialmente grave na área da pele afetada pelo eczema (eczema herpético). Por conseguinte, as pessoas com eczema atópico devem evitar estar perto de alguém que apresente uma infecção herpética ativa.

O HSV pode infectar o cérebro. Essa infecção (chamada encefalite herpética) começa por se manifestar com confusão, febre e convulsões, podendo ser fatal.

Em casos pouco frequentes, uma mulher grávida pode transmitir a infecção por HSV ao bebê (chamado herpes neonatal). Geralmente, a transmissão ocorre na ocasião do nascimento, quando o bebê entra em contato com secreções infectadas no canal do parto. Raramente, o HSV pode ser transmitido ao feto durante a gravidez. A transmissão durante o nascimento é mais provável quando

A mãe adquiriu recentemente a infecção por herpes

A mãe apresenta úlceras herpéticas visíveis na zona vaginal, ainda que os bebês possam ser infectados por mães que não apresentem úlceras evidentes

Quando adquirida no nascimento, a infecção aparece entre a primeira e quarta semana de vida. Os recém-nascidos com infecção pelo HSV ficam muito doentes. Eles podem ter doença disseminada, infecção no cérebro ou na pele. Sem tratamento, cerca de 85% dos que manifestam doença amplamente disseminada e cerca de metade dos que apresentam infecção cerebral morrem. Mesmo com tratamento, muitos têm dano cerebral.