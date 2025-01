Infecção por citomegalovírus (CMV)

As pessoas infectadas podem eliminar o citomegalovírus na urina ou na saliva de forma intermitente. O vírus é também expelido no muco do colo uterino (a parte inferior do útero), no sêmen, nas fezes e no leite materno. Assim, o vírus é transmitido pelo contato sexual e não sexual.

Se uma mulher grávida for infectada, o feto pode adquirir a infecção durante a gravidez, ou o bebê pode adquirir a infecção durante o parto.

A infecção por CMV pode afetar pessoas que recebem transfusões de sangue infectado ou um transplante de órgão infectado. Pessoas que receberam um transplante de órgão são particularmente propensas à infecção pelo CMV porque elas recebem medicamentos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores) para prevenir a rejeição do transplante.