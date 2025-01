A catapora é uma infecção viral altamente contagiosa pelo vírus da varicela zóster, que causa uma erupção cutânea característica com coceira, sob a forma de vesículas pequenas e elevadas, bolhas ou crostas.

A catapora afeta na maioria das vezes as crianças, mas a vacina diminuiu consideravelmente o número de casos.

Antes de a erupção cutânea aparecer, as crianças têm dor de cabeça leve, febre moderada, perda de apetite e sensação geral de mal-estar.

O diagnóstico se baseia nos sintomas, especialmente na erupção cutânea.

A maioria das crianças se recupera completamente, ainda que algumas crianças fiquem muito doentes e possam até morrer.

Em geral, somente os sintomas precisam ser tratados.

A vacinação rotineira pode prevenir a catapora.

A catapora é uma infecção que afeta principalmente crianças. Ela é causada pelo vírus varicela zóster, que é um tipo de herpesvírus (herpesvírus tipo 3).

Antes da introdução da vacina contra a varicela, as epidemias de catapora ocorriam no inverno e no início da primavera em ciclos de três a quatro anos.

Uma pessoa com catapora é contagiosa a partir de dois dias antes do surgimento da erupção cutânea e permanece contagiosa até as últimas bolhas terem formado crosta.

Você sabia que...

Em crianças com o sistema imunológico normal, a catapora raramente é grave. A maioria das pessoas com catapora simplesmente tem ulcerações na pele e na boca. Entretanto, às vezes o vírus infecta os pulmões, o cérebro, o coração ou o fígado. Essas infecções sérias são mais comuns em recém-nascidos, adultos e pessoas com um sistema imunológico enfraquecido (como as que têm infecção por HIV ou que estão tomando medicamentos que suprimem o sistema imunológico ou altas doses de corticosteroides).

Uma pessoa que teve catapora desenvolve imunidade e não pode contraí-la de novo. No entanto, o vírus da varicela zóster permanece inativo (dormente) no corpo depois de uma infecção inicial por catapora e, por vezes, é reativado mais tarde e provoca cobreiro. Uma vacina contra herpes zóster está disponível para adultos mais velhos. Esta vacina diminui o risco de desenvolver herpes zóster em uma fase posterior da vida.

Transmissão da catapora A catapora dissemina-se das seguintes formas: Por gotículas transportadas pelo ar que contêm o vírus varicela zóster.

Por contato com a erupção cutânea causada por catapora ou cobreiro

De uma gestante para o feto ou recém-nascido

Sintomas de catapora Os sintomas de catapora começam entre 7 e 21 dias depois de ocorrer a infecção. Incluem Dor de cabeça leve

Febre moderada

Perda de apetite

Uma sensação de mal-estar geral Muitas vezes, as crianças menores não apresentam esses sintomas, mas a sintomatologia é frequentemente grave nos adultos. Cerca de 24 a 36 horas depois do aparecimento dos primeiros sintomas, surge uma erupção cutânea formada por pequenas lesões planas e de cor vermelha. Essas lesões começam, geralmente, no tronco e na face, e surgem mais tarde nos braços e nas pernas. Algumas pessoas apresentam somente algumas lesões. Outras podem tê-las quase por todo o corpo, incluindo o escalpo e dentro da boca. Dentro de seis a oito horas, cada mancha se torna saliente. Ela forma bolhas redondas, pruriginosas e cheias de líquido sobre um fundo vermelho. Por fim, essas lesões formam crostas. As lesões continuam seu desenvolvimento e a transformação em crostas dura vários dias. A característica mais peculiar da catapora é que as erupções cutâneas se manifestam em diversos estágios; assim, as manchas aparecem em várias formas de desenvolvimento em qualquer área afetada. Muito raramente, essas manchas são infectadas por bactérias, o que pode causar uma infecção cutânea grave (celulite ou fasciíte necrosante). Novas lesões em geral param de surgir por volta do quinto dia. A maioria delas formou crosta até o sexto dia e desaparece em menos de 20 dias. Às vezes crianças que foram vacinadas desenvolvem catapora. Nessas crianças, a erupção cutânea é normalmente mais leve, a febre menos comum e a doença mais breve. Contudo, o contato com as feridas pode transmitir a infecção. As bolhas na boca se rompem rapidamente e formam feridas (úlceras), que muitas vezes causam dor durante a deglutição. As feridas também podem surgir nas pálpebras e nas vias respiratórias superiores, no reto e na vagina. A pior fase da doença dura, normalmente, entre quatro e sete dias. Varicela (face) Imagem Image courtesy of Renelle Woodall via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Catapora (costas) Imagem Image courtesy of Ann Cain via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. Catapora MODELO 3D

Complicações O risco de complicações da catapora é maior em recém-nascidos, adultos e em pessoas que têm o sistema imunológico debilitado ou certos distúrbios. A infecção pulmonar (pneumonia), que provoca tosse e dificuldade respiratória, pode complicar a catapora grave em adultos, bebês e pessoas de todas as idades que apresentem um sistema imunológico debilitado. Em casos raros desenvolve-se pneumonia em crianças pequenas cujo sistema imunológico é normal. Infecção cerebral (encefalite) é menos frequente e causa instabilidade ao caminhar, dor de cabeça, tontura, confusão e convulsões. Em adultos, a encefalite pode representar risco à vida. Inflamação do fígado e problemas de sangramento também podem ocorrer. A síndrome de Reye é uma complicação rara, mas muito grave, que ocorre quase somente nos indivíduos com menos de 18 anos após o uso de aspirina. Portanto, a aspirina não deve ser administrada a crianças com catapora. A síndrome de Reye pode começar de três a oito dias após o início da erupção cutânea. Pessoas que contraem varicela durante a gestação correm o risco de complicações sérias, como pneumonia, e podem morrer em consequência. A catapora também pode ser transmitida para o feto, sobretudo se ela surgir durante o primeiro trimestre ou início do segundo trimestre, ou para o recém-nascido durante ou depois do parto. Essa infecção pode resultar em cicatrizes na pele, defeitos congênitos, baixo peso ao nascer ou em adoecimento de um recém-nascido.

Diagnóstico de catapora Avaliação médica

Raramente, exames de sangue e análise de uma amostra coletada de uma ferida. Um médico em geral tem certeza do diagnóstico de catapora porque as erupções cutâneas e os outros sintomas são muito típicos. Raramente são necessários exames de sangue para medir os níveis de anticorpos no sangue e exames laboratoriais para identificar o vírus (geralmente usando uma amostra raspada das feridas). (Os anticorpos são produzidos pelo sistema imunológico para ajudar a defender o corpo contra um agressor específico, incluindo o vírus varicela zóster).

Tratamento de catapora Para pessoas com casos leves, medidas para aliviar os sintomas

Para pessoas em risco de sintomas moderados a graves, medicamentos antivirais Os casos leves de catapora em crianças requerem somente tratamento dos sintomas. Compressas úmidas sobre a pele ajudam a aliviar a coceira, que pode ser intensa, e impedem que a pessoa se coce e espalhe a infecção, o que poderia causar a formação de cicatrizes. Devido ao risco de infecção bacteriana, a pele é lavada frequentemente com água e sabão, as mãos são mantidas limpas, as unhas são cortadas para minimizar a possibilidade de arranhões e as roupas são mantidas limpas e secas. Se a coceira for intensa, medicamentos que aliviam a coceira, como anti‑histamínicos, podem ser administrados por via oral. Tomar banhos de aveia coloidal também pode ajudar. Caso uma infecção bacteriana se desenvolva, antibióticos podem ser necessários. Os médicos geralmente receitam medicamentos antivirais, como aciclovir, valaciclovir e fanciclovir (consulte a tabela Alguns medicamentos antivirais para infecções por herpesvírus), por via oral, para certas pessoas saudáveis em risco de doença moderada a grave, incluindo pessoas a partir de 12 anos de idade que não estão vacinadas (a partir de 18 anos de idade para fanciclovir)

Com distúrbios da pele, tais como eczema

Com doença pulmonar crônica

Que tomam salicilatos (um tipo de medicamento, por exemplo, aspirina) por um longo período

Uso de corticosteroides

Que contraíram catapora de alguém com quem vivem, porque esses casos são geralmente mais graves do que os casos primários Para pessoas com mais de 1 ano de idade que têm o sistema imunológico enfraquecido, os médicos podem receitar aciclovir administrado por via intravenosa (IV). Antivirais podem reduzir a gravidade e a duração dos sintomas e devem ser administrados dentro de 24 horas do início da doença, se possível. Como mulheres grávidas têm alto risco de complicações graves decorrentes da catapora, alguns especialistas recomendam tratar gestantes que contraíram catapora com aciclovir ou valaciclovir.

Prognóstico da catapora Crianças saudáveis quase sempre se recuperam da catapora sem problemas. Antes da imunização de rotina, cerca quatro milhões de pessoas desenvolviam catapora anualmente nos Estados Unidos e cerca de 100 a 150 delas morriam todos os anos devido às complicações da catapora. Nos adultos, a catapora é mais grave, e o risco de morte é maior. A catapora é particularmente grave em pessoas com o sistema imunológico debilitado. Quando pessoas que foram vacinadas desenvolvem catapora, a doença é menos grave, e menos dessas pessoas morrem.