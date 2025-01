Infecções dos intestinos por trematódeos

University of Virginia School of Medicine

Certas espécies de trematódeos causam infecções do intestino.

Os trematódeos são vermes planos parasitários. Há muitas espécies de trematódeos. Espécies diferentes tendem a infectar diferentes partes do corpo. Os trematódeos que infectam os intestinos incluem

Fasciolopsis buski , que causa fasciolopsíase

Heterophyes heterophyes, que causa heterofíase

(consulte também Considerações gerais sobre infecções parasitárias).

Infecções intestinais por trematódeos geralmente ocorrem no Egito, no Oriente Médio e em partes da Ásia e no subcontinente indiano.

O ciclo de vida dos trematódeos é complexo. As pessoas contraem infecções intestinais por trematódeos ao tomar água contaminada ou ingerir plantas aquáticas (como castanhas d'água) ou peixe de água doce cru, mal cozido ou curado em sal, que contenha cistos que, por sua vez, contêm larvas de trematódeos.

Ciclo de vida do Fasciolopsis buski Imagem Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Ciclo de vida do Heterophyes heterophyes Imagem Imagem cedida por cortesia da Biblioteca de Imagens dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças.

Em geral, as infecções intestinais por trematódeos não causam sintomas ou apenas sintomas leves. Mas se a infecção for grave, as pessoas podem tem dor abdominal, diarreia e febre. Às vezes, os trematódeos impedem a absorção normal dos alimentos (chamado má absorção) ou bloqueiam o intestino (chamado obstrução intestinal).

Os médicos diagnosticam infecções intestinais por trematódeos ao observar ovos ou às vezes trematódeos adultos em excrementos (fezes) de uma pessoa.

Essas infecções por trematódeos são tratadas com o medicamento praziquantel.

