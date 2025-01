Na leishmaniose cutânea, o primeiro sintoma é geralmente um caroço bem definido no local de uma picada de mosquito-palha. Ele surge normalmente após várias semanas ou meses e contém parasitas no interior de glóbulos brancos conhecidos como macrófagos. À medida que a infecção se espalha, mais caroços podem aparecer próximos ao caroço inicial. O caroço inicial aumenta lentamente e muitas vezes se torna uma ulceração aberta que pode expelir secreção ou formar uma crosta. As feridas são geralmente indolores e não causam outros sintomas, a menos que uma infecção bacteriana secundária surja no local, caracterizada por vermelhidão em áreas adjacentes da pele, dor e, por vezes, febre. As ulcerações acabam por se curar sozinhas depois de vários meses, mas podem persistir por mais de um ano. Elas deixam cicatrizes permanentes semelhantes às causadas por queimaduras. Em casos raros, surgem ulcerações na pele espalhadas por todo o corpo. Quando isso acontece, a pessoa é avaliada para verificar se há infecção por HIV e outras causas para o enfraquecimento do sistema imunológico.

Leishmaniose cutânea Imagem © Springer Science+Business Media

Na leishmaniose mucosa, os sintomas começam com uma ulceração cutânea que sara por si só. As ulcerações e a destruição de tecido podem surgir em membranas mucosas no interior do nariz, da boca ou da garganta, enquanto a ulceração cutânea estiver presente ou meses a anos depois que ela sarar. O primeiro sinal pode ser congestão nasal, secreção nasal ou hemorragias nasais. Com o tempo, as pessoas podem ficar gravemente deformadas.

Leishmaniose mucosa Imagem Imagem cedida por cortesia do Dr. A. Canese através da Biblioteca de Imagens de Saúde Pública dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

A leishmaniose visceral pode começar subitamente, mas em geral se desenvolve gradativamente, ao longo de semanas a meses após a picada do mosquito-palha infectado. As pessoas podem ter episódios irregulares de febre. Elas podem perder peso, ter diarreia e sofrer cansaço geral. O fígado, o baço e às vezes os linfonodos aumentam de tamanho. O número de glóbulos brancos do sangue diminui, causando anemia e tornando as pessoas mais suscetíveis a outras infecções. Sem tratamento, a leishmaniose visceral pode resultar em morte.

As pessoas que respondem ao tratamento e as que estão infectadas, mas não manifestam sintomas, provavelmente não terão sintomas mais tarde, a menos que seu sistema imunológico esteja debilitado (por exemplo, por AIDS ou por medicamentos usados para suprimir o sistema imunológico, como os usados para impedir a rejeição de um órgão transplantado).

Após tratamento da leishmaniose visceral, podem surgir placas ou caroços (nódulos) na pele à medida que outros sintomas da leishmaniose visceral somem. Quando mosquitos-palha picam as pessoas que têm essas áreas de pele anormal, os mosquitos se infectam e, dessa forma, podem disseminar a infecção. O surgimento de placas e caroços depois do tratamento e o tempo que permanecem na pele dependem da localização geográfica em que as pessoas foram infectadas:

Sudão (localizado no sul do Saara) na África: as placas e os caroços normalmente permanecem por alguns meses até um ano.

Índia e países próximos: as placas e os caroços podem persistir por anos.

Sul da Europa, África do Norte e Oriente Médio e América Latina: não surgem placas e caroços na pele após o tratamento de leishmaniose visceral.

Em pessoas com AIDS, a leishmaniose visceral muitas vezes reincide e a leishmaniose cutânea pode causar ulcerações por todo o corpo.