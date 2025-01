Tratamento de doença do sono africana

Medicamentos que sejam eficazes contra esses protozoários

O tratamento da doença do sono africana é guiado por espécie e estágio da doença.

A doença do sono deve ser tratada o quanto antes com medicamentos eficazes contra essas infecções. No entanto, alguns dos medicamentos podem causar efeitos colaterais graves.

O medicamento usado depende da espécie (gambiense ou rhodesiense) que está causando a infecção e de a infecção ter se disseminado para o cérebro e o líquido cefalorraquidiano.

Se a infecção não tiver se disseminado para o cérebro e o líquido cefalorraquidiano, os medicamentos eficazes incluem

Para rhodesiense , suramina

Para gambiense, fexinidazol ou, alternativamente, pentamidina

Fexinidazol é um medicamento oral que é a primeira escolha para uma infecção gambiense não grave, com ou sem envolvimento do cérebro e do líquido cefalorraquidiano.

Se a infecção tiver se disseminado para o cérebro e o líquido cefalorraquidiano, os medicamentos eficazes incluem

Para gambiense não grave, fexinidazol

Para gambiense grave, eflornitina, isoladamente ou em combinação com nifurtimox ou melarsoprol (se eflornitina não estiver disponível)

Para rhodesiense, melarsoprol

O melarsoprol pode ter efeitos colaterais sérios, às vezes com risco à vida, mas em muitos países africanos, é frequentemente o único medicamento disponível para a doença do sono que afeta o cérebro e o líquido cefalorraquidiano. Pode-se administrar corticosteroides para reduzir o risco de alguns desses efeitos colaterais.

Não existe um exame disponível para confirmar que uma pessoa foi curada. Portanto, após o tratamento, os médicos monitoram as pessoas por 24 meses e, se os sintomas reaparecerem, eles coletam uma amostra de líquido cefalorraquidiano para procurar pela presença de parasitas.