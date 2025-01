Estrongiloidíase

Os vermes Strongyloides adultos vivem no intestino delgado. As fêmeas produzem ovos que eclodem e liberam larvas. A maioria das larvas é excretada nas fezes. Depois de alguns dias no solo, as larvas se desenvolvem em uma forma que pode causar infecção. Se as larvas do Strongyloides entrarem em contato com a pele nua de uma pessoa, elas penetrarão na pele. As larvas migram por várias vias para o intestino delgado, onde se tornam adultas em cerca de duas semanas.

As larvas que não entram em contato com as pessoas podem desenvolver-se em vermes adultos que podem se reproduzir no solo por várias gerações antes que suas larvas entrem em contato com uma pessoa.

Algumas das larvas no intestino delgado podem reinfectar a pessoa ao

Penetrar na parede do intestino e reingressar diretamente na corrente sanguínea da pessoa

Ser excretadas nas fezes e penetrar na pele ao redor do ânus ou na pele das nádegas ou coxas

Em ambos os casos, as larvas se deslocam pela corrente sanguínea para os pulmões e depois para a garganta e de volta ao intestino para causar outra infecção, chamada autoinfecção (infecção de si mesmo).