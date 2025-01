As tênias dos porcos, vacas e peixes são vermes grandes, achatados e assemelhados a fitas que vivem no intestino das pessoas e podem crescer e chegar a 4,5 a 9 metros de comprimento. As pessoas são consideradas o hospedeiro definitivo, pois as tênias adultas vivem em seu intestino. As seções do verme que contêm os ovos (proglótides) são eliminadas com as fezes.

Se dejetos humanos não tratados forem liberados no ambiente, os ovos podem ser ingeridos por hospedeiros intermediários, como porcos, gado ou, no caso da tênia dos peixes, pequenos crustáceos de água doce, os quais, por sua vez, são ingeridos pelos peixes. Os ovos maturam para sair larvas no hospedeiro intermediário. As larvas invadem a parede intestinal e são levadas pela corrente sanguínea até os músculos esqueléticos e outros tecidos, onde formam cistos.

As pessoas adquirem o parasita ao comer os cistos em carnes e certos tipos de peixes que estejam crus ou pouco cozidos. Os cistos eclodem e se desenvolvem em vermes adultos, que se alojam na parede intestinal. A partir daí, os vermes crescem em comprimento e começam a produzir ovos.

Ciclo de vida da tênia dos porcos