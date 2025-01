Medicamentos antifúngicos

As infecções cutâneas são tratadas com itraconazol por via oral.

Se a infecção for grave, administra-se anfotericina B por via intravenosa seguida por itraconazol. O tratamento leva ao todo 1 ano.

Depois que infecção for controlada, as pessoas com AIDS ou outra doença que enfraqueça o sistema imunológico podem precisar tomar itraconazol por via oral até que seu sistema imunológico tenha se recuperado, possivelmente pelo resto da vida. O itraconazol ajuda a prevenir a reincidência da esporotricose enquanto o sistema imunológico estiver debilitado.