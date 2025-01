A candidíase é uma infecção fúngica causada por várias espécies da levedura Candida, principalmente Candida albicans.

O tipo mais comum de candidíase é uma infecção superficial da boca, vagina ou pele que causa manchas brancas ou vermelhas e coceira, irritação ou ambas.

As pessoas cujo sistema imunológico esteja enfraquecido podem ter várias infecções sérias do esôfago e outros órgãos internos.

Uma amostra de material infectado é examinada ao microscópio e enviada para cultura.

Os medicamentos antifúngicos podem ser aplicados diretamente na área afetada ou tomados por via oral, mas as infecções sérias requerem administração pela veia.

Candidas são leveduras normalmente presentes na pele, no trato digestivo e na região genital. Geralmente, Candida nessas áreas não causa problemas. Porém, os fungos por vezes causam infecções na pele, infecções na boca (que afetam as membranas mucosas) ou infecções na vulva e vagina. Essas infecções podem se desenvolver em pessoas com o sistema imunológico saudável, mas são mais comuns ou persistentes em pessoas com diabetes, câncer ou AIDS e em gestantes. Candidíase da boca e do esôfago é comum entre pessoas com AIDS. A candidíase também é mais comum em pessoas que recebem tratamentos com antibióticos, porque os antibióticos matam as bactérias que normalmente vivem no corpo e que competem com a Candida, permitindo que ela cresça de forma descontrolada.

A candidíase é incômoda, mas raramente fatal. Entretanto, algumas formas de candidíase são sérias. Incluem

Candidíase invasiva

Candidemia (a forma mais comum de candidíase invasiva)

(Consulte também Considerações gerais sobre infecções fúngicas, Candidíase (infecção por leveduras) da pele e Infecção vaginal por leveduras.)

Na candidíase invasiva, a infecção se dissemina para outras partes do corpo, como válvulas cardíacas, cérebro, baço, rins e olhos. A candidíase invasiva ocorre principalmente em pessoas com o sistema imunológico debilitado e em pessoas hospitalizadas. A candidíase é uma das infecções mais comuns adquiridas no hospital.

A candidíase do esôfago é uma das doenças indicativas de que a infecção pelo HIV evoluiu para AIDS (o que se denomina uma doença definidora de AIDS).

Candidemia é quando a infecção por Candida se espalha pela corrente sanguínea. É uma infecção séria. Nos Estados Unidos, Candida é uma causa comum de infecções da corrente sanguínea. O risco de desenvolver essa infecção aumenta em certas condições, como:

Cirurgia de grande porte

Uso de cateteres ou tubos intravenosos, principalmente um tubo inserido em uma das vias grandes do pescoço, região superior do tórax ou na virilha (cateter venoso central) ou uma sonda usada para fornecer nutrição (alimentação intravenosa)

Uso de certos antibióticos

A candidemia muitas vezes é fatal se não for tratada imediatamente.

Sintomas de candidíase A infecção da boca (candidíase) causa o seguinte: Manchas brancas cremosas e dolorosas dentro da boca

Rachaduras nas comissuras da boca (queilite)

Língua vermelha, dolorida e lisa Candidíase da boca Candidíase (sob as dentaduras e na língua) Na candidíase da boca, formam-se placas brancas e dolorosas na boca, por exemplo, debaixo das dentaduras (fotografia no alto) ou na língua (fotografia na parte inferior). ... leia mais Imagens cedidas por cortesia do Dr. Jonathan Ship. Candidíase oral (lábios) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na parte interna dos lábios. © Springer Science+Business Media Candidíase oral (língua) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na língua. © Springer Science+Business Media Candidíase (sob as dentaduras e na língua) Na candidíase da boca, formam-se placas brancas e dolorosas na boca, por exemplo, debaixo das dentaduras (fotografia no alto) ou na língua (fotografia na parte inferior). ... leia mais Imagens cedidas por cortesia do Dr. Jonathan Ship. Candidíase oral (lábios) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na parte interna dos lábios. © Springer Science+Business Media Candidíase oral (língua) Na candidíase da boca, placas brancas e dolorosas podem se formar na língua. © Springer Science+Business Media As manchas no esôfago causam dor ou dificuldade em engolir. Candidíase do esôfago Ocultar detalhes Esta fotografia mostra placas esbranquiçadas causadas por Candida. Imagem fornecida pela Dra. Kristle Lynch. Quando a pele é infectada, desenvolve-se uma erupção cutânea com queimação. Alguns tipos de erupção cutânea na área da fralda são causados por Candida. Se a infecção se espalhar para outras partes do corpo, ela é mais séria. Pode causar febre, sopro cardíaco, aumento do baço, pressão arterial perigosamente baixa (choque) e menor produção de urina. Uma infecção da retina e das partes internas do olho pode causar cegueira. Se a infecção for grave, vários órgãos podem parar de funcionar e causar a morte.

Diagnóstico de candidíase Exame e, às vezes, cultura de uma amostra de sangue ou tecido infectado

Às vezes, exames de sangue Muitas infecções causadas pelo Candida são aparentes em função apenas dos sintomas. Para confirmar o diagnóstico, os fungos devem ser identificados pelo médico a partir de uma amostra da pele observada ao microscópio. Amostras de sangue ou outros tecidos infectados podem ser enviadas a um laboratório para fazer a cultura e examinar e assim identificar o fungo. Os médicos podem fazer um exame de sangue chamado painel T2Candida para detectar Candida no sangue com rapidez e precisão. Podem ser realizados outros testes que detectam material genético em micro-organismos, tais como a reação em cadeia da polimerase (PCR). O teste de PCR é usado para produzir muitas cópias de um gene de um micro-organismo, facilitando bastante a identificação do micro-organismo. Se for diagnosticada candidemia, os médicos podem examinar os olhos para determinar se eles estão infectados.