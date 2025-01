A listeriose é uma infecção causada pela bactéria Gram-positiva Listeria monocytogenes, geralmente quando se consome alimentos contaminados.

As pessoas podem consumir a bactéria em produtos derivados do leite contaminado, verduras e legumes crus, carnes ou alimentos refrigerados que não requerem cozimento antes de seu consumo.

As pessoas têm febre, calafrios e dores musculares, além de enjoo, vômito e diarreia.

A listeriose pode causar perda de gravidez ou parto prematuro em gestantes e doença grave ou morte em recém-nascidos.

Identificar a bactéria em uma amostra de sangue ou líquido cefalorraquidiano confirma o diagnóstico.

Antibióticos podem curar a infecção.

A prevenção consiste em não consumir alimentos que possam estar contaminados, principalmente se as pessoas correrem o risco de desenvolver listeriose invasiva.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias e Listeriose em recém‑nascidos).

A Listeria monocytogenes reside no intestino de pessoas e de muitos animais no mundo todo.

A maioria dos casos de listeriose resulta de

Ingestão de alimentos contaminados

A listeriose é geralmente adquirida ao se consumir alimentos contaminados. Nesses casos, a bactéria Listeria pode penetrar na corrente sanguínea e disseminar-se para outros órgãos. Em casos raros, a bactéria Listeria infecta a pele de veterinários, fazendeiros e outras pessoas que têm contato direto com animais infectados (principalmente durante o abate e manuseio das carcaças).

As bactérias crescem em alimentos sob temperaturas de refrigerador e sobrevivem no congelador. A pasteurização de laticínios destrói as bactérias. O cozimento adequado ou o reaquecimento de alimentos matam as bactérias. Porém, elas podem residir em rachaduras cheias de alimentos e em áreas inacessíveis de instalações de preparação de alimentos comerciais, e contaminar novamente os alimentos. Se os alimentos não precisarem de cozimento depois de comprados, as bactérias que permanecem são consumidas com os alimentos. Ela pode crescer em produtos refrigerados, embalados, prontos para o consumo (que não requerem cozimento antes de serem consumidos), sem alterar o sabor ou o aroma do alimento.

Alimentos envolvidos em surtos anteriores de listeriose incluem queijos macios (como os queijos brancos latino-americanos, feta, Brie e Camembert), saladas de delicatessen (como salada de repolho com maionese), leite não pasteurizado, frios, salsichas de peru, outros cachorros-quentes, camarão, salmão defumado e frango mal cozido.

Listeriose invasiva As bactérias às vezes entram na corrente sanguínea a partir do intestino e invadem certos órgãos (chamado listeriose invasiva). As bactérias podem se disseminar para: Os tecidos que revestem o cérebro e a medula espinhal (causando meningite)

Os olhos

Válvulas do coração (causando endocardite)

Articulações

Em gestantes, o útero e o feto Raramente, pode formar-se acúmulo de pus (abscessos) no cérebro e na medula espinhal.

Fatores de risco Nos Estados Unidos, a listeriose invasiva se desenvolve apenas em cerca de 1.600 pessoas a cada ano, e cerca de 260 pessoas morrem dela. É mais comum entre: Gestantes

Fetos e recém-nascidos

Pessoas com 60 anos de idade ou mais

Pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, como aquelas com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) Gestantes têm uma probabilidade cerca de 10 vezes maior de contrair listeriose do que a população geral, e gestantes hispânicas têm uma probabilidade cerca de 24 vezes maior de contrair listeriose do que a população geral. A listeriose pode causar aborto espontâneo, parto de natimorto e nascimento prematuro, mas as mulheres grávidas raramente ficam seriamente doentes ou morrem. Todavia, em casos raros, gestantes com listeriose transmitem a infecção para o feto ou recém-nascido que, por sua vez, pode ficar seriamente enfermo (consulte Listeriose em recém-nascidos). Você sabia que...

Sintomas da listeriose As pessoas com listeriose geralmente têm calafrios, febre e dores musculares (parecendo gripe) com enjoo, vômito e diarreia. Geralmente os sintomas se resolvem entre 1 e 7 dias. Se a listeriose invasiva se desenvolver, os sintomas variam dependendo da área infectada. Se a meningite se desenvolver, as pessoas têm dor de cabeça e rigidez no pescoço. Elas ficam confusas e perdem o equilíbrio. Se o útero ou a placenta forem infectados em uma mulher grávida, isso pode resultar em aborto espontâneo ou natimorto. Dois terços dos bebês sobreviventes desenvolvem listeriose, e esta pode levar a uma infecção da corrente sanguínea (sepse) ou meningite. Até metade dos recém-nascidos infectados perto ou ao término da gravidez morre.

Diagnóstico de listeriose Cultura de sangue ou líquido cefalorraquidiano Para diagnosticar listeriose, os médicos coletam uma amostra de sangue ou fazem uma punção na coluna vertebral (punção lombar) para obter uma amostra do líquido que circunda o cérebro e a medula espinhal (líquido cefalorraquidiano). As amostras são enviadas para um laboratório onde é realizada a cultura da bactéria. Identificar a bactéria em uma amostra confirma o diagnóstico.

Tratamento da listeriose Antibióticos Os antibióticos podem curar a listeriose. Para a maioria das infecções causadas por Listeria, incluindo endocardite e meningite, os antibióticos ampicilina e gentamicina são administrados por veia (via intravenosa). Se a pessoa for alérgica a penicilinas, trimetroprima/sulfametoxazol é usada em vez de ampicilina. As infecções oculares podem ser tratadas com eritromicina oral ou trimetoprima/sulfametoxazol por via intravenosa.

Prevenção de listeriose Muitas vezes os alimentos estão contaminados com a bactéria Listeria. Essas bactérias podem se reproduzir em temperaturas de refrigerador. Portanto, alimentos levemente contaminados podem tornar-se maciçamente contaminados enquanto estiverem no refrigerador. Certas precauções são necessárias, principalmente para pessoas que correm o risco de sofrer consequências sérias se forem infectadas. Entre elas incluem-se pessoas com o sistema imunológico debilitado, gestantes e pessoas a partir de 60 anos de idade. Por exemplo, pessoas em risco não devem consumir certos alimentos, tais como: Queijos de pasta mole feitos de leite não pasteurizado (como feta, Brie, queijo fresco, queijo branco e Camembert)

Leite cru (não pasteurizado) e queijos feitos a partir dele (embora a contaminação por Listeria possa ocorrer após a pasteurização)

Alimentos refrigerados prontos para consumo (como cachorros-quentes, carnes frias, patês e pastas de carne), a menos que sejam aquecidos até uma temperatura interna de 73,9 °C ou até ficarem fumegantes antes de servir

Frutos do mar defumados refrigerados (como alimentos com o rótulo “nova-style” [estilo Nova Escócia], salmão curado, salgado, defumado, ou charque), a menos que tenham sido cozidos Os procedimentos seguintes podem ajudar a reduzir o risco de infecção: Refrigerar sobras de alimentos dentro de duas horas em recipientes rasos, cobertos e utilizá-las dentro de três a quatro dias.

Ajustar a temperatura do refrigerador a 4,4 °C ou menos

Ajustar o congelador a -17,8 °C ou menos