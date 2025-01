Considerações gerais sobre bactérias Gram-positivas

Charles E. Schmidt College of Medicine, Florida Atlantic University

As bactérias Gram-positivas são classificadas pela cor que adquirem após aplicação de um processo químico denominado coloração de Gram. As bactérias Gram-positivas adquirem coloração azul quando essa coloração é aplicada a elas. (Outras bactérias se coram de vermelho. Elas são chamadas de Gram‑negativas.)

As bactérias Gram-positivas e Gram-negativas têm a coloração diferente porque suas paredes celulares são diferentes. Elas também causam tipos diferentes de infecções e tipos diferentes de antibióticos são eficazes contra elas.

Todas as bactérias podem ser classificadas como uma de três formas básicas: esferas (cocos), bastonetes (bacilos) e espirais ou hélices (espiroquetas). As bactérias Gram-positivas podem ser cocos ou bacilos. (Veja a figura Como as bactérias tomam forma).

Algumas bactérias Gram-positivas causam doenças. Outras ocupam normalmente um local do corpo, como a pele. Essas bactérias, chamadas microbiota habitual, geralmente não causam doença.

Os bacilos Gram-positivos causam alguns tipos de infecção, incluindo:

Os cocos Gram-positivos causam alguns tipos de infecção, incluindo:

As bactérias Gram‑positivas estão se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos. Por exemplo, a bactéria Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) é resistente à maioria dos antibióticos que estão relacionados à penicilina. A meticilina é um tipo de penicilina. As cepas de SARM estão habitualmente envolvidas em infecções adquiridas em estabelecimentos de saúde e podem causar infecções adquiridas fora desses estabelecimentos (infecções adquiridas na comunidade).

