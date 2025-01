O carbúnculo por inalação é a forma de infecção mais séria. Ela resulta da inalação de esporos do carbúnculo, quase sempre quando as pessoas estão trabalhando com produtos animais contaminados (como peles).

Os esporos podem ficar nos pulmões durante semanas, mas acabam por entrar nos glóbulos brancos do sangue chamados macrófagos, onde germinam, e as bactérias resultantes se multiplicam e se espalham para os linfonodos no tórax. A bactéria produz toxinas que incham os linfonodos, fazendo com que se rompam e sangrem, espalhando a infecção até as estruturas próximas. O líquido infectado se acumula no espaço entre os pulmões e a parede torácica.

Carbúnculo Vídeo

Os sintomas se desenvolvem de um dia a seis semanas após a exposição. Inicialmente, são pouco específicos e similares aos da gripe (influenza), com dores musculares leves, febre baixa, desconforto no tórax e tosse seca. Após alguns dias, a respiração de repente se torna muito difícil, e as pessoas têm dor no peito e febre alta com sudorese. A pressão arterial fica rapidamente baixa, a um nível perigoso (causando choque), e depois se entra em coma. Esses sintomas são provavelmente resultado de uma liberação maciça de toxinas.

Pode haver desenvolvimento de carbúnculo gastrointestinal ou de uma infecção do cérebro e dos tecidos que recobrem o cérebro e a medula espinhal (meninges) – uma infecção denominada meningoencefalite.

Muitas pessoas morrem 24 a 36 horas depois do início dos sintomas graves apesar de terem recebido um tratamento precoce. Sem tratamento, todas as pessoas que inalam carbúnculo morrem. No surto de 2001 nos Estados Unidos, 45% das pessoas tratadas para carbúnculo por inalação morreram.