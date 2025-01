Shigelose é a infecção pela bactéria Gram-negativaShigella. Ela causa uma diarreia aquosa ou disenteria (passagem frequente e muitas vezes dolorosa de pequenas quantidades de fezes que contêm sangue, pus e muco).

As bactérias Shigella são excretadas nas fezes e podem ser facilmente transmitidas quando a higiene e as condições sanitárias são inadequadas.

As pessoas podem ter diarreia aquosa, às vezes levando à desidratação grave.

Identificar a bactéria em uma amostra de fezes pode confirmar o diagnóstico.

São administrados líquidos por via oral ou, se a infecção for grave, por via intravenosa.

Antibióticos são usados para as pessoas com infecção grave ou naquelas com um sistema imunológico enfraquecido.

Para pessoas com shigelose e pessoas que cuidam delas, é necessária uma higiene meticulosa para evitar a disseminação da infecção.

(Consulte também Considerações gerais sobre bactérias).

As bactérias Shigella são uma causa comum de disenteria nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Como o ácido gástrico não destrói facilmente essas bactérias, a ingestão de até mesmo um pequeno número delas causa infecção. No intestino grosso, as bactérias causam inflamação e, por serem excretadas nas fezes,

a infecção se transmite facilmente de pessoa a pessoa quando as mãos estão sujas.

A infecção pode ocorrer se as pessoas tocarem a boca após tocarem em um objeto (como fralda ou brinquedo) contaminado por fezes infectadas. As pessoas podem se infectar se consumirem alimentos contaminados por pessoas que lidam com alimentos contaminados e que não lavam as mãos com sabão após o uso do vaso sanitário. Todas as formas de transmissão envolvendo fezes infectadas são denominadas transmissão fecal-oral.

A infecção pode se espalhar entre homens que fazem sexo com homens.

A infecção também é transmitida por meio de:

Água contaminada com excrementos humanos

Lagoas, lagos ou piscinas para natação e infantis com quantidade inadequada de cloro

A infecção se espalha facilmente entre as pessoas que vivem juntas. Também ocorrem surtos em lugares superlotados com condições sanitárias inadequadas, tais como:

Creches para crianças

Estabelecimentos de cuidados de longo prazo

Campos de refugiados

Instituições para pessoas intelectualmente deficientes

Cruzeiros marítimos

Campos militares

Países onde as condições sanitárias são ruins

Crianças são especialmente propensas a ser infectadas e apresentar os sintomas mais graves, como convulsões.

Há quatro espécies de Shigella. Todas causam diarreia. Porém uma, Shigella dysenteriae, tem mais probabilidade de causar diarreia grave, disenteria e complicações.

Sintomas de shigelose Infecções leves causam febre baixa (aproximadamente 38 °C a 38,9 °C) e diarreia aquosa 1 a 4 dias depois de as pessoas serem infectadas pela bactéria. Alguns adultos não têm febre. As infecções leves em adultos geralmente se resolvem em quatro a oito dias. Nos adultos, os primeiros sintomas podem ser cólicas abdominais dolorosas e urgência frequente de defecar. A evacuação pode aliviar temporariamente a dor. Esses sintomas podem ficar mais graves e ocorrer mais frequentemente à medida que a infecção avança. As infecções graves podem causar febre baixa ou moderada, além de diarreia aquosa que progride para disenteria. Na disenteria, as evacuações são frequentes e contêm sangue, pus e muco. As infecções graves geralmente se resolvem em três a seis semanas. Em crianças pequenas, os sintomas começam de repente. Eles incluem febre, irritabilidade ou sonolência, perda de apetite, náusea ou vômitos, diarreia e dor abdominal. As crianças podem sentir frequentemente urgência em defecar. No intervalo de três dias, surgem sangue, pus e muco nas fezes. A menos que haja complicações, em crianças tratadas, os sintomas tendem a desaparecer na segunda semana. Complicações da shigelose Crianças, principalmente as mais novas, são mais propensas a ter complicações graves: Febre alta (até 41 °C), por vezes com delirium, convulsões ou coma, tipicamente por causa de bacteremia

Desidratação grave com perda de peso

Vinte ou mais evacuações por dia

Com a diarreia grave, protuberância de parte do reto para fora do corpo (prolapso retal)

Raramente, inchaço acentuado do intestino e ruptura (perfuração) do intestino grosso

Síndrome hemolítico-urêmica se a infecção for devido a Shigella dysenteriae tipo 1 (que é rara nos Estados Unidos) Na síndrome hemolítico-urêmica, os glóbulos vermelhos do sangue são destruídos, causando anemia com cansaço, fraqueza e tontura. O sangue coagula de modo anormal, fazendo com que os rins deixem de funcionar plenamente. Podem ocorrer convulsões ou acidentes vasculares cerebrais. A desidratação grave pode levar ao choque e à morte, principalmente em crianças com menos de 2 anos e em idosos que estão enfraquecidos por uma doença crônica ou desnutrição. Alguns adultos desenvolvem artrite reativa (inflamação das articulações). Pode ocorrer inflamação dos olhos (uveíte) e da uretra (causando dor durante a micção) semanas a meses após a diarreia.

Diagnóstico de shigelose Cultura de uma amostra de fezes

Teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) O médico suspeita da presença de uma shigelose em função dos sintomas típicos de dor, febre e diarreia aquosa ou com sangue em pessoas que provavelmente foram expostas à bactéria. Para confirmar o diagnóstico de shigelose, os médicos coletam uma amostra de fezes e a enviam a um laboratório para o cultivo e identificação da bactéria. Os médicos podem usar a técnica de PCR para aumentar a quantidade de DNA das bactérias para que elas possam ser detectadas mais rapidamente. As bactérias também são testadas para verificar que antibióticos são eficazes (um processo chamado teste de suscetibilidade).

Tratamento da shigelose Líquidos contendo sal

Para infecções graves, antibióticos Perda de água e sais por causa da diarreia é reposta com líquidos administrados pela boca ou, se a infecção for séria, pela veia. Infecções leves normalmente se resolvem sem tratamento. Antibióticos não são rotineiramente necessários para adultos saudáveis com infecções leves. No entanto, os médicos geralmente administram antibióticos a determinadas pessoas, incluindo aquelas que São muito jovens ou muito idosas.

têm um sistema imunológico debilitado

Tiverem uma infecção moderada a grave. As infecções graves podem requerer hospitalização para que líquidos contendo sais possam ser administrados por via intravenosa e para que complicações, como a síndrome hemolítico-urêmica, possam ser tratadas. Antibióticos, como azitromicina, ciprofloxacino (para adultos) ou ceftriaxona, são administrados. Medicamentos que interrompem a diarreia (como difenoxilato ou loperamida) podem prolongar a infecção e não devem ser utilizados.

Prevenção de shigelose A prevenção inclui: Todas as pessoas devem lavar as mãos depois de usar o banheiro, antes de preparar alimentos e antes de atividade sexual.

As pessoas devem evitar sexo ou praticar sexo seguro.

As pessoas devem ficar em casa não indo trabalhar até, pelo menos, dois dias após a diarreia parar.

Pessoas infectadas não devem preparar alimentos para outras pessoas.

Após o uso do vaso sanitário, as pessoas infectadas devem lavar as mãos, e alguém deve limpar e desinfetar o vaso sanitário antes de ser usado novamente.

Os cuidadores de pessoas com shigelose devem lavar as mãos com água e sabão, principalmente antes de tocarem outras pessoas ou manusear alimentos.

Crianças infectadas com sintomas não devem ter contato com crianças não infectadas.

Fraldas de crianças infectadas devem ser descartadas em lata de lixo vedada e a área usada para trocar fraldas deve ser limpa com desinfetante após cada uso.

As fezes que contaminam vestimentas, roupas de cama e cobertas de pessoas infectadas devem ser lavadas com água corrente e os itens sujos devem ser lavados em máquina de lavar usando ciclo de água quente. Quando terminar, as superfícies da pia, do vaso sanitário e da máquina de lavar devem ser limpas com um desinfetante, como alvejante com cloro diluído.

As pessoas infectadas não devem nadar. As pessoas devem discutir com seu médico por quanto tempo precisam manter o isolamento e tomar outras precauções. Podem ser necessárias precauções durante várias semanas. Atualmente, não há nenhuma vacina disponível, mas uma está sendo estudada.