Considerações gerais sobre bactérias anaeróbias

As bactérias são organismos microscópicos unicelulares. Há milhares de tipos diferentes, e elas vivem em todos os ambientes concebíveis em todo o mundo. Elas vivem no solo, na água do mar e nas profundezas da crosta da Terra. Há relato de que algumas bactérias vivem em dejetos radioativos.

Muitas bactérias vivem no corpo das pessoas e dos animais – na pele e nas vias respiratórias, na boca, no trato digestivo e na vagina – sem causarem nenhum mal. Essas bactérias inofensivas são denominadas comensais, flora habitual ou microbioma. Muitas floras habituais são efetivamente úteis para as pessoas. Por exemplo, elas ajudam as pessoas a digerir alimentos ou prevenir o crescimento de outras bactérias mais perigosas.

Apenas alguns tipos de bactérias sempre causam doenças quando presentes. Elas são chamadas de patógenos. Às vezes, as bactérias que normalmente residem inofensivamente no corpo causam doença quando, por exemplo, saem de sua localização normal no corpo. As bactérias podem causar doença ao produzirem substâncias nocivas (toxinas), ao invadirem tecidos ou ambos.

As bactérias podem ser classificadas de várias maneiras diferentes. Uma maneira se baseia em se precisam ou não de oxigênio para viver e crescer:

Bactérias aeróbias: Precisam de oxigênio

Bactérias anaeróbias: Têm dificuldade de viver ou crescer na presença de oxigênio

Bactérias facultativas: Podem viver e crescer com ou sem oxigênio

Bactérias anaeróbias (anaeróbios) compõem uma grande parte da flora habitual normal nas membranas mucosas, especialmente na boca, no trato gastrointestinal inferior e na vagina. Esses anaeróbios podem causar uma doença quando as membranas mucosas são rompidas. Anaeróbios de fora do corpo às vezes causam doença quando penetram em cortes na pele ou são consumidos.

As infecções causadas por bactérias anaeróbias incluem

Muitas vezes, várias espécies de bactérias anaeróbias estão presentes em tecidos infectados. Bactérias aeróbicas também estão presentes com frequência. As infecções com mais de uma espécie de bactéria anaeróbia ou com uma combinação de bactérias anaeróbias e aeróbias são chamadas infecções anaeróbias mistas.