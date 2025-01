Colite induzida por Clostridioides (anteriormente Clostridium) difficile

Na colite induzida por C. difficile, as bactérias produzem toxinas que causam inflamação do cólon (colite), habitualmente após se tomar antibióticos para tratar uma infecção. Muitos antibióticos alteram o equilíbrio entre os diferentes tipos e quantidade de bactérias que vivem no intestino. Assim, certas bactérias causadoras de doenças, tais como C. difficile, podem crescer demais e substituir as bactérias inofensivas que normalmente vivem no intestino. C. difficile é a causa mais comum de colite que se desenvolve após serem tomados antibióticos.

Quando as bactérias C. difficile crescem excessivamente, elas liberam toxinas que causam diarreia, colite e formação de membranas anormais (pseudomembranas) no intestino grosso.

Uma cepa mais letal de C. difficile foi identificada em alguns surtos hospitalares. Essa cepa produz substancialmente mais toxina, causa doença mais grave com maior chance de recidiva, é mais fácil de ser transmitida e não responde tão bem ao tratamento com antibióticos.

Praticamente qualquer antibiótico pode provocar esse distúrbio, mas a clindamicina, as penicilinas (como a ampicilina e a amoxicilina), as cefalosporinas (como a ceftriaxona) e as fluoroquinolonas (como o levofloxacino e ciprofloxacino) estão mais frequentemente envolvidas. A colite induzida por C. difficile pode ocorrer mesmo depois de ciclos muito breves de antibiótico. A colite induzida por C. difficile também pode ocorrer após o uso de certos medicamentos quimioterápicos contra câncer.

A infecção por C. difficile é muito comum quando o antibiótico é tomado por via oral, mas também ocorre quando os antibióticos são injetados em um músculo ou administrados por veia (via intravenosa).

O risco de desenvolver colite induzida por C. difficile e o risco de que será grave aumentam com a idade. Outros fatores de risco incluem:

Ter um ou mais distúrbios graves adicionais

Permanecer longo período no hospital

Viver em uma casa de repouso

Ter realizado cirurgia gastrointestinal

Ter um distúrbio ou tomar um medicamento que diminua a acidez gástrica

Medicamentos que reduzem a acidez gástrica incluem inibidores da bomba de prótons e bloqueadores de histamina 2 (H2) que são usados para tratar refluxo gastroesofágico e úlcera péptica.

Às vezes, a fonte de bactérias é o próprio aparelho digestivo da pessoa. C. difficile está comumente presente nos intestinos de recém-nascidos, adultos saudáveis e adultos que são hospitalizados. Nessas pessoas, a bactéria C. difficile normalmente não causa doença, a menos que seu número cresça excessivamente. No entanto, essas pessoas podem espalhar clostrídios para pessoas em risco. A contaminação de pessoa para pessoa pode ser prevenida com meticulosa lavagem das mãos.

As pessoas também podem adquirir as bactérias de animais de estimação ou do meio ambiente.

A colite causada por infecção por C. difficile ocorre raramente, a menos que as pessoas tenham usado antibióticos recentemente. No entanto, algumas situações de estresse físico, como uma cirurgia (normalmente envolvendo o estômago ou intestino), podem, provavelmente, conduzir ao mesmo tipo de desequilíbrio dos tipos e quantidade de bactérias no intestino ou podem interferir nos mecanismos intrínsecos de defesa do intestino, permitindo, por sua vez, o desenvolvimento de infecção por C. difficile e colite.