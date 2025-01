A bactéria Clostridium botulinum produz células dormentes chamadas esporos. Esses esporos dormentes estão amplamente presentes no meio ambiente, inclusive no solo e na água de mares e de rios. Tal como as sementes, os esporos podem permanecer em estado dormente durante muitos anos e são muito resistentes à destruição, por exemplo, pelo calor. Em condições de umidade, presença de nutrientes e ausência de oxigênio (como no intestino e em frascos hermeticamente fechados ou latas), os esporos se desenvolvem em bactérias ativas e produzem toxinas. Algumas toxinas produzidas por Clostridium botulinum não são destruídas pelo ácido do estômago ou pelas enzimas protetoras do intestino.

O Clostridium botulinum é comum no meio ambiente e os esporos podem ser transportados pelo ar. Ocasionalmente, os casos de botulismo são o resultado da ingestão ou inalação de pequenas quantidades de terra ou pó que contêm esporos. Além disso, a toxina pode ser usada como uma arma. Os esporos também podem entrar no corpo pelos olhos ou em uma ruptura na pele.

Em casos raros, houve ocorrência de botulismo após a injeção de toxina botulínica (onabotulinumtoxinA) para fins estéticos, tais como para as rugas, ou por motivos médicos, por exemplo, para enxaquecas.

No entanto, a maioria dos casos são devido à ingestão de alimentos que contêm as toxinas.

Há diferentes formas de botulismo, com diferentes causas. As formas mais comuns são

Botulismo transmitido pelos alimentos

Botulismo por feridas

Botulismo infantil (discutido em outro lugar)

Uma forma rara de botulismo é chamada de botulismo da toxemia intestinal. Ela pode ocorrer se os esporos entrarem no intestino da pessoa e produzirem a toxina lá. Quando o botulismo da toxemia intestinal ocorre em bebês, é chamado botulismo infantil. Em crianças a partir de 1 ano de idade e em adultos, o botulismo é chamado de botulismo da toxemia intestinal do adulto. Esses dois tipos de botulismo da toxemia intestinal diferem do botulismo transmitido por alimentos, que é mais comum e ocorre quando as pessoas ingerem alimentos contaminados com a toxina. Não está claro como os esporos chegam ao intestino no botulismo da toxemia intestinal. Em bebês, engolir mel ou estar perto de solo contaminado pode ser a origem. Em adultos, aqueles que foram submetidos a cirurgia no estômago ou intestino, têm doença inflamatória intestinal ou receberam antibióticos têm um risco maior de desenvolver botulismo da toxemia intestinal.

Botulismo transmitido pelos alimentos O botulismo transmitido pelos alimentos ocorre quando as pessoas comem alimentos contaminados com a toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A toxina penetra na corrente sanguínea a partir do intestino delgado e é transportada para os nervos. Os alimentos podem estar contaminados se forem cozidos inadequadamente antes de serem guardados. As fontes mais comuns de botulismo transmitido por alimentos são alimentos em conserva caseiros, principalmente os que têm baixo conteúdo ácido, como aspargo, feijão-verde, beterraba e milho Outras fontes incluem alho picado no óleo, pimenta, tomates enlatados, batatas assadas em papel alumínio que foram deixadas à temperatura ambiente por muito tempo e peixe fermentado ou em conserva caseira. No entanto, cerca de 10% dos surtos são provocados ao consumir alimentos preparados comercialmente, com maior frequência verduras, peixes, frutas e condimentos (como molhos). Menos comumente, o botulismo é causado pela ingestão de carne, derivados do leite, carne de porco, aves ou alguns outros alimentos. Refrigerar alimentos não os torna seguros, pois os clostrídios podem produzir algumas toxinas em temperaturas normais de refrigeradores.