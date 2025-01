Tratamento antirretroviral da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

O tratamento antirretroviral é benéfico somente se os medicamentos forem tomados dentro da programação. Perder doses permite que o vírus se reproduza e desenvolva resistência.

O tratamento não consegue eliminar o vírus do organismo, embora o nível de HIV muitas vezes diminua tanto que não é possível detectá-lo no sangue ou em outros líquidos ou tecidos. Um nível indetectável é a meta do tratamento. Se o tratamento parar, o nível de HIV aumenta e a contagem de CD4 começa a cair.

O melhor momento para começar um tratamento com antirretrovirais é o quanto antes, mesmo se as pessoas não estiverem doentes e sua contagem de CD4 ainda estiver acima de 500 (o normal é 500 a 1.000). Os médicos costumavam aguardar até que a contagem de CD4 estivesse abaixo de 500 para começar um tratamento com antirretrovirais. No entanto, pesquisas mostraram que as pessoas que são prontamente tratadas com medicamentos antirretrovirais têm uma probabilidade menor de desenvolver complicações relacionadas ao HIV/AIDS e de morrer em consequência delas.

Antes de iniciar um regime de tratamento, as pessoas são instruídas sobre a necessidade de:

Tomar os medicamentos de acordo com as instruções

Não pular nenhuma dose

Tomar os medicamentos pelo resto da vida

Tomar os medicamentos conforme as instruções pelo resto da vida requer muito empenho. Algumas pessoas pulam doses ou param de tomar os medicamentos por um tempo (chamado férias de medicamentos). Essas práticas são perigosas, pois permitem ao HIV desenvolver resistência aos medicamentos.

Sabendo que tomar medicamentos contra o HIV sem regularidade pode levar a uma resistência ao medicamento, os profissionais de saúde tentam fazer com que as pessoas estejam dispostas e sejam capazes de seguir o regime de tratamento. Para simplificar o cronograma de medicamentos e ajudar as pessoas a tomá‑los conforme as instruções, muitas vezes os médicos receitam um tratamento que combina dois ou mais remédios em um só comprimido que pode ser tomado apenas uma vez ao dia.

Os médicos interrompem o tratamento temporariamente se as pessoas desenvolverem outro distúrbio que requeira tratamento ou se os efeitos colaterais forem graves e os médicos tiverem que determinar qual medicamento está causando esses efeitos. A interrupção do tratamento é geralmente segura se todos os medicamentos forem suspensos ao mesmo tempo. Os medicamentos são reiniciados assim que a dose do medicamento que estiver causando os problemas tiver sido modificada ou outro medicamento for usado em substituição e os médicos determinarem que é seguro reiniciar o tratamento. Uma exceção é o abacavir. Se as pessoas tiverem manifestado febre ou erupção cutânea enquanto tomavam abacavir, o abacavir deve ser interrompido em caráter permanente. Essas pessoas podem ter uma reação grave e potencialmente fatal ao abacavir se o tomarem novamente.