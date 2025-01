Vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR)

A vacina contra o VSR (Pfizer) é indicada para gestantes com 32 a 36 semanas de gestação de setembro a janeiro na maior parte da área continental dos Estados Unidos. Em locais com sazonalidade do VSR que difere da maior parte da área continental dos Estados Unidos (por exemplo, Alasca, locais com clima tropical), o período da vacinação se baseia na sazonalidade local do VSR. Aplicar a vacina durante a gestação ajuda a proteger o recém-nascido contra o VSR por cerca de seis meses após o nascimento, porque anticorpos protetores são transferidos da mãe para o feto através da placenta. A vacina deve ser administrada independentemente de infecção anterior pelo VSR.

As vacinas contra o VSR (Pfizer ou GlaxoSmithKline) estão disponíveis para adultos a partir de 60 anos de idade, e a decisão de receber a vacina deve ser tomada usando a tomada de decisões clínicas compartilhadas com base em discussões com um profissional de saúde. Idosos com maior probabilidade de se beneficiar da vacina são aqueles considerados em maior risco de doença grave pelo VSR, incluindo aqueles com quadros clínicos crônicos como

Doenças pulmonares

Doenças cardiovasculares

Problemas neurológicos ou neuromusculares

Doenças renais

Distúrbios hepáticos

Distúrbios hematológicos

Diabetes

Imunocomprometimento moderado ou grave (atribuível a um quadro clínico ou por estar recebendo medicamento ou tratamento imunossupressor)

Pessoas frágeis, de idade avançada ou que residem em casas de repouso ou outras instituições de cuidados de longo prazo também correm alto risco de infecção grave pelo VSR.