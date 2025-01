A vacina da hepatite A é dada por injeção em um músculo. Como parte da vacinação infantil de rotina, são administradas duas doses a todas as crianças: geralmente entre os 12 e 23 meses de idade e 6 a 18 meses depois. Adultos não vacinados também podem receber essa vacina de duas doses. Depois da primeira dose, as pessoas ficam inteiramente protegidas por 6 a 12 meses e, depois da segunda dose, as pessoas ficam protegidas por pelo menos 14 a 20 anos. (Consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade).

Uma vacina que combina a vacina contra hepatite A e hepatite B também está disponível. Essa vacina é administrada como uma série de três ou quatro doses em pessoas a partir de 18 anos de idade.

A vacina contra a hepatite A é recomendada para crianças maiores e adolescentes que não foram vacinados anteriormente.

A vacina também é recomendada para pessoas que estão em maior risco de contrair infecção pelo vírus da hepatite A, como as seguintes:

Pessoas que viajam para áreas onde a infecção é comum ou que trabalham nessas áreas

Pessoas cujo trabalho as coloca em risco de exposição (como pessoas que trabalham com primatas infectados pelo vírus da hepatite A ou que trabalham com o vírus em um laboratório de pesquisa)

Pessoas que usam drogas ilícitas (injetáveis ou não)

Pessoas que praticam sexo anal

Pessoas que têm uma doença hepática crônica (como hepatite B, hepatite C, cirrose, doença hepática gordurosa, doença hepática relacionada a álcool e hepatite autoimune) ou níveis elevados de determinadas enzimas hepáticas no sangue

Pessoas em situação de rua

Pessoas que preveem contato próximo com uma criança adotada durante os primeiros sessenta dias depois de a criança chegar aos Estados Unidos de uma área onde a hepatite A seja comum

Mulheres grávidas que estão em risco de contrair infecção pelo vírus da hepatite A durante a gravidez (como mulheres que são viajantes internacionais, que usam drogas ilícitas [injetáveis ou não], que podem ficar expostas no trabalho, que preveem contato pessoal próximo com uma criança adotada internacionalmente ou que estão em situação de rua) ou que estão em risco de ficar muito doentes ou morrer por infecção pelo vírus da hepatite A (como mulheres que têm doença hepática crônica ou infecção por HIV)

Adultos não vacinados que desejam se proteger contra a hepatite A também podem receber a vacina, mesmo sem ter nenhum fator de risco.

Durante um surto de hepatite A, pessoas a partir de 1 ano de idade que estiverem em risco de infecção pelo vírus da hepatite A devem ser vacinadas.

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?).