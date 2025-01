Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A vacina contra a varicela ajuda a proteger contra a catapora (varicela), uma infecção muito contagiosa causada pelo vírus da varicela zóster. Ela causa erupção cutânea com prurido que se parece com pequenas bolhas com uma base vermelha. Em algumas pessoas, o cérebro, os pulmões e o coração podem ser infectados, o que resulta em uma doença séria ou morte. O vírus permanece no corpo após a resolução da doença. Se for reativado, ele pode causar cobreiro anos depois.

A vacina contra varicela contém vírus da varicela vivos enfraquecidos. Existem duas formulações:

Vacina contra varicela na dose padrão

Combinação de vacina contra sarampo-caxumba-rubéola-varicela (measles-mumps-rubella-varicella, MMRV)

Para obter mais informações, consulte a Declaração de informações sobre a vacina contra catapora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças) (CDC).

(Consulte também Considerações gerais sobre a imunização).

Administração da vacina contra varicela A vacinação contra a catapora faz parte do esquema de vacinação de rotina recomendado para crianças (consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade). A vacina é dada como injeção sob a pele. São administradas duas doses: entre os 12 e os 15 meses e entre os 4 e os 6 anos. Também é recomendada para todos os adolescentes e adultos que não tiveram catapora ou não receberam a vacina. Ela é administrada a essas pessoas em duas doses com, pelo menos, quatro semanas de intervalo (consulte CDC: Vacinação contra catapora: o que todos devem saber). Certos quadros clínicos podem afetar se e quando as pessoas são vacinadas (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?). Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada. Como a vacina contém o vírus vivo, ela não é administrada a grávidas, a pessoas cujo sistema imunológico se encontre debilitado ou a pessoas com câncer da medula óssea ou do sistema linfático.