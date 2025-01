Vacina contra a pólio

A vacinação contra a poliomielite faz parte do esquema de vacinação de rotina recomendado para crianças (consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade). A vacina contra a poliomielite é administrada em quatro doses: aos 2 meses, 4 meses, dos 6 aos 18 meses e dos 4 aos 6 anos de idade.

A poliomielite é extremamente rara nos Estados Unidos. O risco de exposição pode ser maior se as pessoas viajarem para uma área onde a poliomielite é comum (consulte CDC: Saúde do viajante) trabalharem em um laboratório com materiais que possam conter o vírus ou fornecerem cuidados médicos para pessoas com poliomielite.

No caso de adultos não vacinados ou com vacinação incompleta, eles devem receber e completar a série de vacinação contra a poliomielite. Pode se presumir que a maioria dos adultos que nasceu e cresceu nos Estados Unidos foram vacinados contra a poliomielite quando crianças, a menos que haja motivos específicos para acreditar que não foram vacinados. Adultos que completaram sua vacinação contra a poliomielite, mas que correm risco aumentado de exposição ao poliovírus, podem receber um reforço vitalício.

Residentes de Nova York em áreas com detecção repetida do poliovírus podem ter um risco maior de infecção e devem seguir as recomendações de vacinação atualizadas do Departamento de Saúde do Estado de Nova York (consulte Departamento de Saúde do Estado de Nova York: Vacina contra a poliomielite).

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?).