A maioria das pessoas com coriomeningite linfocítica não apresenta sintomas ou tem apenas sintomas leves.

Os sintomas, se ocorrerem, surgem cerca de uma a duas semanas depois que as pessoas se infectaram.

Algumas pessoas têm uma doença semelhante à gripe, com febre, calafrios, sensação geral de indisposição (mal-estar), fraqueza, dores musculares (sobretudo na região lombar) e dor atrás dos olhos. As pessoas podem ficar sensíveis à luz, perder o apetite e sentir-se nauseadas ou atordoadas. Dor de garganta ocorre com menos frequência.

Após cinco dias a três semanas, as pessoas geralmente melhoram por um ou dois dias. Muitas delas, então, pioram. A febre e dor de cabeça retornam e pode surgir uma erupção cutânea. As articulações dos dedos e das mãos podem inchar. A infecção pode se espalhar para as glândulas salivares (causando caxumba) e para os testículos.

Em algumas pessoas, os tecidos que cobrem o cérebro e a medula espinhal (meninges) se tornam infectados (chamado de meningite). A meningite normalmente causa rigidez do pescoço que faz com que abaixar o queixo até o peito seja difícil ou impossível. Um número muito pequeno de pessoas desenvolve uma infecção cerebral (encefalite), que pode causar paralisia, problemas com o movimento ou outros sintomas de disfunção cerebral.

Se mulheres grávidas contraírem a infecção, o feto pode ter problemas, tais como hidrocefalia (acúmulo de excesso de líquido dentro do cérebro ou das meninges), coriorretinite (uma infecção ocular) e deficiência intelectual. A coriorretinite pode causar visão embaçada, dor ocular, sensibilidade à luz e cegueira. Se as mulheres grávidas contraírem a infecção durante o primeiro trimestre, o feto pode morrer.