Trimetoprima e sulfametoxazol

A combinação de trimetoprima/sulfametoxazol deve ser evitada durante o primeiro trimestre de gravidez. Defeitos do cérebro e da medula espinhal (defeitos do tubo neural), como espinha bífida, são um risco. A combinação trimetoprima/sulfametoxazol não deve ser usada durante a gravidez ou em recém‑nascidos, pois pode causar icterícia e aumentar o risco de dano cerebral (querníctero) no feto ou no recém‑nascido. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

Em geral, não se recomenda o uso de trimetoprima/sulfametoxazol durante a amamentação, pois o sulfametoxazol passa para o leite materno. O uso de trimetoprima durante a amamentação costuma ser considerado aceitável. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)