Quinupristina e dalfopristina

A quinupristina e a dalfopristina pertencem a uma classe de antibióticos chamados estreptograminas. Esses antibióticos são administrados em conjunto, como uma combinação (dalfopristina/quinupristina). Eles são usados para tratar infecções sérias (sobretudo infecções cutâneas), incluindo as causadas por bactérias resistentes a outros antibióticos.

A combinação dalfopristina/quinupristina (D/Q) age impedindo que as bactérias produzam as proteínas que necessitam para crescer e se multiplicar.

A D/Q é administrada por via intravenosa, geralmente através de um tubo (cateter) inserido em uma veia central grande, como a do pescoço. Ele é denominado cateter central. A D/Q também pode ser administrada por via intravenosa em uma veia no braço e conduzida até uma veia central grande. Este método é denominado cateter central inserido perifericamente, ou um PICC.

(Consulte também Considerações gerais sobre antibióticos).