O uso de glicopeptídeos e lipoglicopeptídeos durante a gravidez não é recomendado, mas às vezes os benefícios do tratamento podem superar os riscos. Por exemplo, a vancomicina tomada por via oral pode ser usada para tratar a diarreia induzida por C. difficile em gestantes. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

Não se encoraja o uso de glicopeptídeos e lipoglicopeptídeos durante a amamentação. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)