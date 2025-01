University of Washington School of Pharmacy

Carbapenéns compreendem uma subclasse de antibióticos denominados antibióticos betalactâmicos (antibióticos que têm uma estrutura química chamada anel betalactâmico). Os antibióticos betalactâmicos também incluem as cefalosporinas, os monobactans e as penicilinas.

Os carbapenéns são antibióticos de largo espectro. Isso significa que eles são eficazes contra muitos tipos de bactérias, incluindo bactérias que são resistentes a muitos outros antibióticos.

Os carbapenéns incluem:

Ertapeném

Imipeném

Meropeném

Tebipeném

Os carbapenéns devem ser administrados por injeção. Eles são utilizados frequentemente com aminoglicosídeos para tratar algumas infecções, pois o uso deles em conjunto intensifica a eficácia de ambos os antibióticos.

Imipeném é sempre administrado em combinação com cilastatina e, às vezes, também com relebactam. Cilastatina e relebactam não são antibióticos. Eles ajudam a prolongar o efeito do imipeném protegendo-o contra a degradação.

Algumas bactérias têm uma capa externa (parede celular) que as protege. Da mesma forma que outros antibióticos betalactâmicos, os carbapenéns agem impedindo que as bactérias formem essa parede celular, o que resulta em morte das bactérias.

Em casos raros, como os carbapenéns são estruturalmente semelhantes às penicilinas, as pessoas que têm uma reação alérgica a penicilinas têm uma reação alérgica aos carbapenéns.

