O aztreonam deve ser tomado durante a gravidez apenas se os benefícios do tratamento superarem os riscos. Em estudos com animais, não foram observados efeitos prejudiciais no feto; porém, ainda não foram realizados estudos bem definidos em mulheres grávidas. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

O uso de aztreonam durante a amamentação costuma ser considerado aceitável. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)