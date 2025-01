Reabilitação após uma lesão na medula

A recuperação de uma lesão na medula espinhal depende da localização (nível) e do grau da lesão. Quanto mais alto for o nível da lesão, maior será a deterioração física e a necessidade de reabilitação. Uma lesão no nível do peito ou mais abaixo causa fraqueza ou paralisia das pernas (paraplegia). Uma lesão no nível do pescoço causa fraqueza ou paralisia dos quatro membros (quadriplegia). Se o nível da lesão for muito alto no pescoço, é possível que os músculos que controlam a respiração fiquem paralisados, podendo ser necessário um respirador artificial. A sensação também é comprometida abaixo do nível da lesão, e o controle da bexiga e intestino geralmente é perdido.

Os dois aspectos mais importantes de cuidado das pessoas com quadriplegia e paraplegia são:

Evitar úlceras de decúbito: Para prevenir as úlceras de decúbito, a pessoa se move ou é virada frequentemente e uma cama ou material de roupa de cama especiais são usados. Quando a pessoa estiver sentada em uma cadeira de rodas, um amortecedor especial que contém água, ar ou gel é usado para reduzir a pressão nas áreas onde as úlceras tendem a se formar.

Manter a mobilidade da articulação (amplitude de movimento): Para manter a mobilidade da articulação e evitar espasticidade, a pessoa ou o cuidador deve mover as articulações com frequência até completar sua amplitude de movimento. Também podem ser usados calor, massagem e determinados medicamentos.

Medidas também são adotadas para evitar encurtamento dos músculos (contraturas).

As pessoas com paraplegia podem viver com independência. Os exercícios de amplitude de movimento e fortalecimento dos braços e mãos possibilitam o uso de uma cadeira de rodas e a transferência da cama para uma cadeira de rodas, e da cadeira de rodas para o vaso sanitário ou assento de carro. Podem realizar muitas atividades rotineiras sozinhas, e muitas conseguem voltar a trabalhar. Algumas pessoas com paraplegia conseguem dirigir um automóvel com a ajuda de dispositivos de assistência.

As pessoas com quadriplegia podem usar uma cadeira de rodas para se mover com independência, mas devem ser colocadas na cadeira de rodas manual ou mecanicamente. Algumas pessoas com quadriplegia conseguem mover ligeiramente as mãos ou os dedos e, com isso, conseguem acionar uma cadeira de rodas motorizada com um controle manual. Se as mãos e os braços estiverem completamente paralisados, a pessoa pode usar um dispositivo especial que permite controlar a cadeira de rodas com movimentos do queixo ou mesmo com a respiração. Contudo, esse método precisa de treinamento muito intensivo. A maioria das pessoas com quadriplegia precisa de assistência 24 horas por dia.