Reabilitação após uma fratura de quadril

A reabilitação é iniciada o mais rápido possível após uma cirurgia de fratura do quadril, frequentemente após um dia. Os objetivos iniciais são ajudar a pessoa a preservar o nível de força que tinha antes da fratura (mantendo-a em movimento, e evitando a perda do tônus muscular) e prevenir problemas causados pelo repouso na cama. O objetivo principal é restabelecer sua capacidade de caminhar como faziam antes da fratura. (Consulte também Considerações gerais sobre a reabilitação).

Mesmo antes de a pessoa começar a fazer exercícios de reabilitação, ela é incentivada a tentar sair da cama e sentar-se em uma cadeira com assistência. Sentar reduz o risco de ter úlceras de decúbito e coágulos sanguíneos e facilita a transição para ficar em pé. Elas devem aprender a fazer exercícios diários para fortalecer o tronco e os músculos dos braços e, por vezes, também aprendem a fazer exercícios para fortalecer os músculos maiores de ambas as pernas. Normalmente, durante o primeiro dia depois da cirurgia, o paciente é incentivado a levantar-se sobre a perna saudável, normalmente com a assistência de alguém, ou mesmo apoiar-se em uma cadeira ou em uma barra da cama. Durante a realização dos exercícios, a pessoa é orientada a colocar no chão apenas as pontas dos dedos do pé da perna lesionada. No segundo dia após a cirurgia, incentiva-se o paciente a apoiar todo o seu peso sobre a perna lesionada, embora isso dependa do tipo de fratura e da recuperação.

Os exercícios de ambulação (caminhada) têm início depois de quatro a oito dias, assim que a pessoa conseguir suportar todo o seu peso sobre a perna lesionada, sem que isso lhe cause incômodo e com equilíbrio suficiente. Os exercícios de subir escadas são iniciados assim que a caminhada for retomada. Além disso, podem aprender a utilizar uma bengala ou outro dispositivo de assistência e a reduzir o risco de quedas.

Durante alguns meses (normalmente 1 a 3) após a alta, medidas são necessárias para evitar lesões. A pessoa deve fazer exercícios diariamente para fortalecer os músculos da perna afetada e do tronco. Ela é aconselhada a não levantar ou empurrar objetos pesados ou permanecer sentada por muito tempo e não se inclinar, esticar ou pular. Quando sentada, ela não deve cruzar as pernas. Os terapeutas ensinam a pessoa a realizar as atividades rotineiras com segurança durante o processo de cura do quadril. Por exemplo, a pessoa deve manter o quadril alinhado corretamente (não torcido), sentar-se em uma banqueta alta ao lavar louça ou passar roupas e usar dispositivos de longo alcance (como pegadores de objetos e calçadeiras longas) para que não precise se curvar com frequência. Mesmo após a recuperação do quadril, ela é aconselhada a evitar alguns esportes e atividades extenuantes.