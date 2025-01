Considerações gerais sobre a reabilitação

Os serviços de reabilitação são necessários para pessoas que perderam a capacidade de exercer suas funções normalmente ou estão com dor. A perda da função pode ser decorrente de fratura, amputação, acidente vascular cerebral ou outro distúrbio neurológico, lesão cerebral traumática, lesão esportiva e/ou comprometimento musculoesquelético de quadros clínicos, como artrite, lesão da medula espinhal, doenças cardíacas ou pulmonares, dor crônica ou fraqueza extrema (por exemplo, após ter tido algumas doenças e procedimentos cirúrgicos).

As pessoas que enfraqueceram após terem permanecido em repouso na cama durante muito tempo (devido, por exemplo, a lesão grave ou a uma cirurgia) geralmente precisam de reabilitação. O enfoque típico da reabilitação é a fisioterapia, a terapia ocupacional, o tratamento de qualquer dor e inflamação e o retreinamento para compensar as funções específicas perdidas. O tratamento normalmente envolve sessões continuadas de treinamento individual por muitas semanas. Um programa de reabilitação pulmonar específico costuma ser adequado para pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica.

A necessidade de reabilitação abrange todas as faixas etárias, ainda que, muitas vezes, o tipo de reabilitação, grau e objetivos variem de acordo com a idade. As pessoas com comprometimentos crônicos, geralmente idosos, têm objetivos diferentes dos de jovens com um comprometimento temporário (por exemplo, devido a uma fratura ou queimadura). Por exemplo, uma pessoa idosa com insuficiência cardíaca grave que tenha tido um acidente vascular cerebral terá como objetivo restabelecer a capacidade de realizar o máximo possível de atividades de autocuidado, tais como comer, vestir-se, tomar banho, deslocar-se entre a cama e a cadeira, usar o vaso sanitário e controlar a função da bexiga e do intestino. O objetivo de uma pessoa jovem, que tenha sofrido uma fratura, é restabelecer todas as funções o mais rápido possível e participar de atividades físicas vigorosas. Embora a idade, por si só, não seja razão para alterar os objetivos ou a intensidade da reabilitação, a existência de outras doenças ou limitações de base poderão alterá-los.

Você sabia que...

Para dar início a um programa formal de reabilitação, o médico deve redigir um encaminhamento (semelhante a uma receita) a um fisiatra (um médico especializado em medicina de reabilitação), terapeuta ocupacional, fisioterapeuta ou a um centro de reabilitação. O encaminhamento estabelece os objetivos da terapia, uma descrição do tipo de doença ou lesão e a sua data de aparecimento. O encaminhamento também especifica o tipo de terapia necessária, como o treinamento de ambulação (ajuda com a caminhada) ou treinamento de atividades diárias. O terapeuta pode modificar esses objetivos em consulta com o médico encaminhador com base na resposta da pessoa ao tratamento. Precauções relevantes, tais como limitar a frequência cardíaca para pessoas com doença cardíaca, limitar o peso suportado após fraturas ou devido a uma baixa densidade óssea ou medidas de supervisão para pessoas com risco de queda podem ajudar a orientar o desenvolvimento dos planos de tratamento dos terapeutas.

Contexto Onde a reabilitação será realizada dependerá das necessidades e capacidades da pessoa. Muitas pessoas que estão se recuperando de lesões podem receber tratamento de reabilitação ambulatorial no consultório do terapeuta. As pessoas com incapacidades graves podem precisar de assistência hospitalar ou da internação em um centro de reabilitação. Nesses contextos, uma equipe de reabilitação fornece assistência. Além do médico ou terapeuta, essa equipe pode incluir enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos (que avaliam a fala, a linguagem e a voz), audiologistas (que avaliam a audição) e outros profissionais de saúde, além de membros da família. Uma abordagem em equipe é melhor, porque a perda de função significativa pode levar a outros problemas, como Depressão

Apatia

Problemas financeiros A assistência domiciliar pode ser apropriada para pessoas que não possam viajar facilmente, mas que precisem de menos cuidados, como aquelas que conseguem se deslocar da cama para uma cadeira e da cadeira para o banheiro. A reabilitação em casa costuma ser usada após uma cirurgia de substituição do joelho, após uma queda ou para pessoas que estão confinadas em casa devido a uma doença crônica. No entanto, os familiares ou amigos devem mostrar-se dispostos a participar do processo de reabilitação. A reabilitação prestada no domicílio com a ajuda dos familiares, ainda que muito desejável, pode resultar em uma grande carga física e emocional para todos os envolvidos. Nestes casos, a participação de um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional nos cuidados domiciliares revela-se vantajosa. Muitas casas de repouso possuem programas de reabilitação menos intensivos do que centros de reabilitação. Os programas menos intensivos são mais adequados para pessoas com menos tolerância à terapia, como idosos ou pessoas debilitadas.