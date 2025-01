Tecidos e órgãos

Tecidos são conjuntos de células relacionadas entre si. Embora as células de um tecido não sejam idênticas, trabalham em conjunto para desenvolver funções específicas. Por exemplo, o tecido muscular tem células musculares que se contraem para fazer o músculo se mover. O tecido muscular também tem células nervosas, que enviam sinais para dizer ao músculo quando deve se contrair ou relaxar. Quando se analisa ao microscópio uma amostra de tecido (biópsia), podem se observar diversos tipos de células, ainda que o objetivo da observação seja de um tipo específico.

O tecido conjuntivo é o tecido resistente e normalmente fibroso que une as estruturas do corpo e fornece sustentação e elasticidade. Está presente em quase todos os órgãos, formando grande parte da pele, tendões, articulações, ligamentos, vasos sanguíneos e músculos. As características do tecido conjuntivo e dos tipos de células que contêm variam dependendo a sua localização no organismo.

Interior do tronco

Órgãos são as estruturas reconhecíveis do corpo capazes de executar funções específicas (como o coração, os pulmões, o fígado, os olhos e o estômago). Na constituição de um órgão, intervêm tecidos distintos e, por conseguinte, diversos tipos de células. Por exemplo, o coração é formado por tecido muscular que, ao contrair‑se, desencadeia a circulação do sangue; da mesma forma, é constituído por tecido fibroso que forma as válvulas cardíacas e por células especiais que controlam a frequência e o ritmo cardíacos. O olho contém células musculares que abrem e fecham a pupila, células transparentes que constituem o cristalino e a córnea, células que produzem o líquido dentro do olho, células fotossensíveis e células nervosas que conduzem os impulsos ao cérebro.

Mesmo um órgão aparentemente tão simples como a vesícula biliar contém células distintas, como as que formam o revestimento interior e o tornam resistente aos efeitos irritantes da bile, as células musculares que se contraem para expulsar a bile e outras que formam a parede externa fibrosa que contém a vesícula.