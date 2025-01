Células são as unidades de construção básicas que formam o corpo. Todos os tecidos e órgãos são feitos de bilhões de células diferentes. O tamanho das células humanas é sempre microscópico, embora possa variar um pouco. Até a maior célula, o óvulo fecundado, é tão pequena que não é visível a olho nu.

Todas as células do corpo de uma pessoa são descendentes de duas células: o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. Depois que o óvulo e o espermatozoide se unem (fertilização), o óvulo fertilizado é apenas uma célula. Esta célula, o zigoto, divide-se muitas vezes e, à medida que se divide, as células descendentes desenvolvem características e funções diferentes. Essas células diferentes acabam formando os diferentes órgãos (consulte também Estágios de desenvolvimento do feto).

São muitos e diversos os tipos de células que constituem o organismo e cada um deles é dotado de estrutura e função próprias. A seguir, listamos alguns tipos de células

Células sanguíneas

Células musculares

Células dérmicas

Células nervosas

Células glandulares

Algumas células, como as células sanguíneas, movem‑se livremente no sangue e não estão unidas umas às outras. Outras células, como as células musculares, encontram-se firmemente unidas entre si.

Algumas células, como as células dérmicas, dividem-se e reproduzem-se rapidamente. Outras células, como as células nervosas, não se dividem nem se reproduzem, exceto em circunstâncias específicas.

Epitélio: superfícies do corpo

Além das células humanas, o corpo humano tem células estranhas. As células estranhas são microrganismos, como as bactérias e os fungos, que vivem sobre a pele e nas vias respiratórias, na boca e nos tratos digestivo, reprodutor e urinário sem causar nenhum dano. Os microrganismos que geralmente ocupam um lugar particular no corpo são chamados flora habitual, ou microbioma. Muitas floras habituais são efetivamente úteis para as pessoas ajudando-as, por exemplo, a digerir alimentos ou prevenindo o crescimento de outras bactérias mais perigosas.

Vírus não são células. Os vírus contêm material genético (DNA ou RNA), mas precisam de uma célula viva para se multiplicar.

Estrutura das células As células, frequentemente consideradas as menores unidades dos organismos vivos, são constituídas por muitos elementos ainda menores, sendo cada um deles dotado de uma função própria. As células humanas encontram-se envoltas por uma membrana superficial (denominada membrana celular) que sustenta o seu conteúdo. No entanto, essa membrana não é apenas um saco; ela é uma participante ativa da vida de uma célula. A membrana controla quais substâncias químicas e outras substâncias podem entrar e sair da célula. A membrana também apresenta receptores que identificam a célula para outras células. Além disso, esses receptores reagem na presença de substâncias produzidas no organismo e na presença de medicamentos introduzidos nele; por meio desta característica, podem selecionar as substâncias ou os medicamentos que entram ou saem da célula (consulte Receptores celulares). As reações produzidas nos receptores alteram ou controlam frequentemente as funções celulares. Exemplo disto é a insulina, que adere aos receptores da membrana celular para permitir que a glicose entre nas células e ajude a manter níveis adequados de açúcar no sangue. Dentro da membrana celular, existem dois compartimentos principais: O citoplasma

O núcleo O citoplasma contém estruturas que consomem e transformam a energia, executando as funções da célula. O núcleo contém o material genético da célula (genes e cromossomos), que contêm todas as instruções sobre como a célula funciona e controla a divisão e a reprodução celular. As mitocôndrias são estruturas minúsculas no interior do citoplasma de cada célula que fornecem energia à célula. Dentro de uma mitocôndria Imagem Dentro da célula