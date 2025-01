Sintomas durante uma doença fatal

Sentir dor no final da vida é comum, mas as estratégias para controlá-la podem proporcionar alívio. O aliviador de dor (analgésico) escolhido pelo médico depende muito da intensidade da dor e sua causa, que o médico determina ao conversar e observar a pessoa. Aspirina, acetaminofeno ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são eficazes no alívio da dor leve. Entretanto, muitas pessoas podem precisar de analgésicos mais potentes, como opioides, para tratar a dor moderada a grave. Os opioides administrados oralmente, como oxicodona, hidromorfona, morfina, metadona e fentanila, podem aliviar a dor de modo conveniente e eficaz por muitas horas. Se a pessoa não puder tomar opioides por via oral, eles são administrados através de adesivo para pele, injeção sob a pele ou no músculo, reto ou infusão contínua em uma veia.

Medicamentos adequados devem ser fornecidos precocemente, em vez de aguardar até a dor ser intolerável. Não há dose usual. Algumas pessoas precisam apenas de pequenas doses, enquanto outras precisam de doses muito maiores para o mesmo efeito. Se uma dose inferior de opioide não for mais eficaz, os médicos devem aumentar a dose, frequentemente com o dobro. A dependência de drogas pode resultar do uso regular de opioide, mas não causa problemas em pessoas em estado terminal, exceto a necessidade de evitar a abstinência súbita e seus sintomas desconfortáveis. A toxicodependência simplesmente não é uma preocupação quando uma pessoa está perto da morte.

Os opioides podem provocar efeitos colaterais, como náusea, sedação, confusão, constipação ou respiração lenta ou superficial (depressão respiratória). A maioria desses efeitos colaterais, exceto a constipação, geralmente se resolvem com o tempo ou quando outro opioide é substituído. Às vezes, é possível minimizar a constipação, iniciando-se o uso de laxantes mesmo antes da administração de opioides. Os opioides podem provocar ocasionalmente delírio e convulsões. As pessoas que tiverem efeitos colaterais graves e persistentes ou alívio inadequado da dor, frequentemente se beneficiam do tratamento por um especialista da dor.

Usar outros medicamentos, além dos opioides, frequentemente aumenta o conforto e reduz a dose de opioides e seus efeitos colaterais. Os corticosteroides (como prednisona ou metilprednisolona) podem, às vezes, reduzir a dor da inflamação e o inchaço. Os antidepressivos (como nortriptilina e doxepina) ou gabapentina ajudam a controlar a dor provocada pelas anomalias nos nervos, medula espinhal ou cérebro. Alguns antidepressivos, como a doxepina, podem ser administrados à noite para ajudar as pessoas a dormirem bem. Os benzodiazepínicos (como lorazepam) são úteis para pessoas cuja dor é piorada pela ansiedade.

Para a dor grave localizada em um ponto, um anestésico local injetado no ou em volta do nervo (um bloqueio de nervo), fornecida por um anestesiologista (um médico com treinamento especial no controle da dor e no apoio a pessoas durante uma cirurgia) pode fornecer alívio com poucos efeitos colaterais.

As técnicas de modificação da dor (como imaginação guiada, hipnose, acupuntura, relaxamento, ioga, Reiki e biofeedback) ajudam algumas pessoas. O aconselhamento para o estresse e a ansiedade pode ser muito útil, bem como ter um apoio espiritual de um capelão ou líder religioso. Algumas pessoas no final da vida usam produtos à base de cannabis para vários sintomas, incluindo alívio da dor, insônia, agitação e depressão.