Herança de distúrbios de gene único

As mitocôndrias são estruturas minúsculas no interior de cada célula que fornecem energia à célula. Há muitas mitocôndrias dentro de cada célula. As mitocôndrias transportam seu próprio cromossomo, que contém alguns dos genes que controlam a forma como a mitocôndria funciona.

Várias doenças raras devem-se aos genes anômalos transportados pelo cromossomo no interior de uma mitocôndria. Um exemplo disso é a neuropatia óptica hereditária de Leber, que causa perda de visão variável, mas muitas vezes devastadora, em ambos os olhos, que normalmente se inicia na adolescência. Outros exemplos são uma síndrome caracterizada pela diabetes tipo 2 e a surdez.

Como o pai geralmente não transmite o DNA mitocondrial aos filhos, as doenças provocadas pelos genes mitocondriais anômalos são quase sempre transmitidas pela mãe. Assim, todos os filhos de uma mãe afetada estão em risco de herdar a anomalia, mas geralmente nenhum dos filhos de um pai afetado está em risco. Contudo, nem todos os distúrbios mitocondriais são provocados pelos genes mitocondriais anômalos (alguns são causados por genes no núcleo celular que afetam a mitocôndria). Assim, o DNA do pai pode contribuir para alguns distúrbios mitocondriais.

Contrariamente ao DNA no núcleo das células, a quantidade do DNA mitocondrial anômalo varia de uma célula para outra em todo o organismo. Por isso, um gene mitocondrial anômalo em uma célula não significa necessariamente que causará uma doença em outra célula. Até mesmo quando parece que duas pessoas têm a mesma anomalia do gene mitocondrial, a expressão da doença pode ser muito diferente. Essa variação dificulta o diagnóstico, os testes e o aconselhamento genético ao tentar fazer previsões para pessoas com anomalias genéticas mitocondriais conhecidas ou suspeitas.